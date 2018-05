Wer den Ehepartner tötet, kriegt dessen Geld

Bringt in der Schweiz jemand seinen Ehepartner um, kann er für «erbunwürdig» erklärt werden. So sollen finanzielle Anreize für Tötungsdelikte unter Verwandten und Verheirateten gemindert werden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Vergessen wurden im Artikel 540 des Zivilgesetzbuchs jedoch die berufliche Vorsorge und die dritte Säule: Sie fallen nicht unter das Erbrecht, eine entsprechende Regelung fehlt. Was das zur Folge haben kann, zeigen zwei Fälle aus der Westschweiz.

Mörder erhielt Geld, Sohn ging leer aus

2015 erschoss ein Mann seine Frau. Nach ausgiebiger Anwaltskorrespondenz erhält er jetzt die 10'000 Franken aus dem Freizügigkeitskonto seiner Ehefrau, während der volljährige Sohn des Paars leer ausgeht.

Im gleichen Jahr tötete ebenfalls in der Westschweiz ein Mann seine Ehefrau. Sie verfügte über ein Vorsorgekapital von 64'000 Franken aus der Säule 3a. Der Betrag wurde nach längerem Hin und Her an die Mutter der Getöteten überwiesen – und zwar nur weil sich der im Gefängnis sitzende Mann auf Bitten der Vorsorgestiftung hin bereit erklärt hatte, darauf zu verzichten.

«Absolut stossend»

«Weshalb erhält ein Mörder Kapitalleistungen seines Opfers in der zweiten und dritten Säule?», fragte der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli diese Woche den Bundesrat in einer eingereichten Interpellation. Er greift damit eine Kritik auf, die der Verein Vorsorge Schweiz an ihn herangetragen hat.

«Dass die Vorsorgegelder eines Mordopfers an den Täter ausbezahlt werden müssen, ist absolut stossend», sagt Emmanuel Ullmann, Generalsekretär des Vereins, der die wichtigsten Vorsorgestiftungen von dritter Säule und Freizügigkeit repräsentiert.

Stiftungen wissen nichts über Todesumstände

Anwälte hatten dem Verein über einschlägige Fälle berichtet. Wie viele ähnliche Fälle es bereits gab, weiss niemand. «Eine Vorsorgestiftung weiss in der Regel nicht, ob es sich um einen natürlichen oder einen gewaltsamen Todesfall handelt», sagt Ullmann dem «Tages-Anzeiger». Zudem könne ein Mörder auch vom Gefängnis aus seine Ansprüche auf das Geld seines Opfers geltend machen, ohne dass die Stiftung von der Tat erfahre.

Vereinzelt haben Stiftungen von Hinterbliebenen Bestimmungen erlassen, damit Mörder keine Kapitalleistungen ihrer Opfer erhalten. Doch diese Extraregeln dürften nur wenig verbreitet sein. So zeigte eine Stichprobe bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, der bedeutsamsten Anbieterin von Freizügigkeitskonten, dass diese über keine Ausschlussbestimmungen für Mörder verfügt. Wie oft die Stiftung solche Täter bislang auszuzahlen hatte, konnte auf die Schnelle nicht ermittelt werden.

Keine Auskunft vom Bundesamt

Ullmann von der Vorsorge Schweiz und Ständerat Dittli hoffen, dass der Bundesrat den Missstand nach der eingereichten, aber in ihrer Form noch wenig verbindlichen Interpellation beheben wird. Sollte die Regierung passiv bleiben, behält sich der Urner FDPler vor, einen bindenden Auftrag als Motion einzureichen.

Wie der Bund die Situation beurteile, sei unklar, schreibt der «Tages-Anzeiger»: «Das Bundesamt für Sozial­versicherungen zeigte sich gestern auf Anfrage nicht in der Lage, Auskünfte über den Sachverhalt zu geben.»

