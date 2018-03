Wermuth schiesst wegen Martullo gegen SRF-Brotz

In der SRF-Sendung «Rundschau Talk» war Magdalena Martullo-Blocher am Mittwoch der Studiogast. Zum ersten Mal ist ein SVP-Mitglied in dieser Sendung zu sehen. Die Moderatoren Sandro Brotz und Susanne Wille sprachen mit der Nationalrätin über den, wie Brotz sagte, Kampf gegen die EU, über den Einfluss der Gewerkschaften und auch über ihren Vater.

Umfrage Auf welcher Seite stehen Sie? Ich stehe auf der Seite von Brotz.

Ich stehe auf der Seite von Wermuth.

Interessiert mich nicht.

Beide haben unrecht.

Beide haben in einer Weise recht.

Zur EU-Politik äusserte sich Martullo wie folgt: «Wir müssen bessere Regelungen haben, wir müssen frei sein, und das Schweizer Volk hat immer wieder gezeigt, dass man bessere Rahmenbedingungen schaffen kann.»

Wermuth twittert sich in Rage

Sauer aufgestossen ist die Sendung SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Die Thronfolge im Hause Blocher werde mit freundlicher Unterstützung des SRF gefeiert, schreibt er auf Twitter.

Die Rauchschwaden nach #NoBillag sind noch nicht verzogen, schon herrscht Freude am Herrliberger Familientisch. Inthronisierung des nächstes Glieds in der Erbmonarchie Blocher mit freundlicher Unterstützung von @SRF. Arena, Rundschau, Blocher hier, Blocher da. — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) March 14, 2018

Brotz liess den Angriff nicht unbeantwortet und konterte, dass zum ersten Mal ein SVP-Mitglied Gast in der Sendung gewesen sei. Zudem wolle man die künftige Vizepräsidentin der Partei nicht ausgrenzen.

Glauben Sie ernsthaft, wir sollten Gesprächspartner - immerhin die künftige Vizepräsidentin einer Partei - willkürlich ausgrenzen statt kritisch befragen? — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 15, 2018

Wermuth wiederum hat kritische Fragen vermisst.

Nun ja. Habe mitgezählt. Grosszügig gerechnet 3 kritische Fragen. Erste 10 Minuten unter dem Titel „Erzählen Sie uns von ihrer Grossaertigkeit!“ — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) March 15, 2018

Nun ja. Das Ding heisst Talk und nicht Wrestling. — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 15, 2018

Ja. Finde passt nicht zu Rundschau. — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) March 15, 2018

(daw)