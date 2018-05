«Sind prognosetechnisch im Niemandsland»

Wer sich für Pfingsten schon auf etliche Streamingstunden am Stück eingestellt hat, sollte seine Pläne vielleicht nochmals überdenken. Denn das Wochenende bringt besonders im Flachland recht schöne Verhältnisse, wie «MeteoNews» mitteilt. Auch die Temperaturen sind mit durchschnittlich 20 bis 23 Grad sehr angenehm.

Aber leider gibt es nicht nur gute Nachrichten: «Im Moment herrscht eine extrem schwierige Wetterlage», sagt Stefan Scherrer von MeteoNews. Es sei weder hoch- noch tiefdruckbestimmt. Entsprechend gibt es am Samstag und am Sonntag zwar längere sonnige Abschnitte, jedoch steigt im Tagesverlauf jeweils das Niederschlags- und Gewitterrisiko an.

«Wer Wandern gehen möchte, sollte früh am Morgen aufbrechen, um am Nachmittag wieder im Trockenen zu sein», so Scherrer. Ausgehend von den Voralpen und Alpen würden sich dann nämlich Quellwolken bilden und über das Mitteilland ziehen. Es sei jedoch unmöglich vorauszusagen, wann und wo genau der Regen fallen wird. Somit lohnt sich auch die Fahrt in den Süden nicht wirklich. Besonders am Sonntag wird dort der Himmel durch deutlich mehr Wolken belastet, als im Norden.

Mit der Prognose im Niemandsland

Auch über den Pfingstmontag lässt sich nicht viel eindeutigeres sagen. Laut Scherrer passiert wegen der flachen Druckverteilung nicht viel, man bewege sich prognosetechnisch sozusagen im Niemandsland. Somit bleibt auch die Aussicht auf den Dienstag und Mittwoch nach dem verlängerten Wochenende vage. Das Gewitterrisiko dürfte einer ersten Einschätzung zufolge aber sogar noch steigen.

Frustrierend für alle, die nach den regnerischen letzten Tagen auf grosse Outdooraktivitäten gehofft haben. Bereits das Auffahrtswochenende weckte mit dem nasskalten Wetter keine Frühlingsgefühle.





(kaf)