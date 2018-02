SVP-Politiker wollen Geheim-Justiz

Stellt eine Strafbehörde ein Verfahren ein oder beschliesst sie, erst gar keines zu eröffnen, können Journalisten in der Regel Einsicht in die entsprechenden Entscheide nehmen. In Zukunft sollen Einstellungs- und Nichteintretensverfügungen gemäss einer Motion der Rechtskommission des Nationalrats vom Prinzip der Justizöffentlichkeit ausgenommen bleiben.

Urheber der Idee ist SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor. In der Öffentlichkeit könnten sich Betroffene oft schlechter verteidigen als vor Gericht, begründet der Walliser Anwalt seinen Vorstoss gegenüber dem «Tages-Anzeiger». «Unter dem Deckmantel der Urteilsöffentlichkeit werden gewisse Personen den Medien zum Frass vorgeworfen.»

Schutz vs. «Bevormundung»

Der Fall Fifa ist eines der Beispiele, bei denen unlautere Vorgänge dank Einsicht in Einstellungsverfügungen publik gemacht werden konnte. 2012 konnten Journalisten aufdecken, dass Schmiergeldzahlungen in der Höhe von 160 Millionen Franken von der Sportvermarktungsfirma ISL zu Fifa-Funktionären geflossen waren. Das Verfahren wurde gegen die Bezahlung von 5,5 Millionen Franken Wiedergutmachung eingestellt.

«Wenn die Öffentlichkeit nicht erfahren kann, aus welchen Gründen die Justiz Verfahren einstellt, fehlt ein wesentlicher Baustein der Kontrolle über die Justiz», kritisiert Dominique Strebel, Studienleiter an der Schweizer Journalistenschule MAZ und langjähriger Justizbeobachter. Das Argument, die Privatsphäre von Unschuldigen müsse geschützt werden, lässt er nicht gelten. Wenn ein Journalist Persönlichkeitsverletzungen begehe, könne er zivil- und strafrechtlich belangt werden. «Wir Journalisten müssen nicht bevormundet werden.»

Übernommen vom «Tages-Anzeiger», gekürzt und bearbeitet von 20 Minuten.