Äpfel sind auch Krabben und Christbaum-Kugeln

Wer einen besonders ansprechenden Gurkensalat zubereiten möchte, schält die Gurken nur an einigen Stellen. Früher konnte man damit noch beeindrucken. Heute ist das schon wieder langweilig. Es gilt, Früchte und Gemüse in stundenlanger Arbeit in kleine Kunstwerken zu verwandeln. Die dazu verwendete Technik kommt aus Thailand.

Auf Instagram ist dieser Trend längst angekommen. Zahlreiche Künstler präsentieren ihre geschnitzten Früchte und Gemüse. Darunter sind häufig auch Äpfel, zum Beispiel unter den Hashtags Applecarving oder Apfelkunst. Die grössten Kunstwerke aus Äpfeln sind in der Bildstrecke zu sehen.

(tam)