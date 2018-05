Wie begrüsst du deine Kollegen?

Die Situation kann schnell ins Peinliche kippen: In der Stadt trifft man auf einen Kollegen. Er setzt zu einer Umarmung an, während man sich selber auf einen Handschlag vorbereitet. Eine Umfrage von 20 Minuten zeigt: Die Formen der Begrüssung sind vielfältig. Die meisten setzen auf verschiedene Formen je nach Geschlecht und Situation. Es fällt auf: Die drei Küsschen sind out und wurden von anderen Formen und Spezialitäten abgelöst. Welche das sind, sehen Sie im Video.

Umfrage Wie begrüssen Sie Ihre Freunde? Ich gib ihnen einen Handschlag.

Ich küsse meine Freunde.

Ich umarme meine Freunde.

Ein Händedruck reicht.

Keine Ahnung.

So begrüssen Männer Männer:

Hand geben:

«Wenn es formell sein muss, zum Beispiel beim Lehrer oder beim Chef, geben wir die Hand oder wir sagen guten Tag», sagen Finn (17) und Fynn (17).

Handschlag:

Gabriel sagt: «Ich habe mit vielen Freunden verschiedene Handschläge. Natürlich gibt es den normalen, klassischen Handschlag, aber wir haben das ein wenig erweitert. Wir haben eine Abfolge von verschiedenen Bewegungen und Hand-Berührungen, und daraus entstehen einzelne Handschläge.»

Umarmungen:

«Es kommt nicht darauf an, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich umarme jeden, der mir nahesteht oder ein guter Freund ist», so Gabriel.



So begrüssen Frauen Frauen:

Umarmungen:

«Wir umarmen uns immer unter Frauen. Zum Teil und wenn die andere eine gute Freundin ist, geben wir uns auch Küsse auf die Wange. Bei Männern ist es so, dass wir uns nur umarmen oder einfach Hallo sagen», so Janina und Sarah.



So begrüssen Frauen Männer:

Umarmungen und Distanz:

Gabriel sagt: «Ich finde, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich umarme alle meine Freunde oder mache einen Handschlag mit ihnen. Ich bin einer, der Menschen schon von Anfang an umarmt.»

Janina sagt: «Bei Männern reicht eine Umarmung. Man kann sehr gut mit Körpersprache signalisieren, dass eine Umarmung genügt.»