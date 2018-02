Wie hart kann «europhiler» Balzaretti verhandeln?

Der Bundesrat hat heute Mittwoch eine Standortbestimmung in der Europapolitik vorgenommen. Aussenminister Ignazio Cassis bekräftigte, dass die Schweiz eine Einigung mit Brüssel über ein institutionelles Rahmenabkommen noch in diesem Jahr anstrebe. Allerdings nicht um jeden Preis: «Wenn es klappt, dann klappt es, sonst eben nicht.» Man wolle «den bestmöglichen Marktzugang mit der grösstmöglichen Eigenständigkeit der Schweiz».

Ausgeschlossen sei eine Einigung schon im Frühjahr. Der Bundesrat habe aber Ideen, wie man die offene Frage der Streitbeilegung mit der EU – die SVP spricht von fremden Richtern – zugunsten der Schweiz weiterkommen könne. «Ich habe gleich drei Reset-Knöpfe gefunden», sagte Cassis in Anspielung auf seine Aussage vor der Bundesratswahl, in den Beziehungen der EU den Reset-Knopf drücken zu wollen. Klären will er die Ziele der Schweiz bei den Verhandlungen. Zudem will er das Rahmenabkommen im Inland besser verkaufen. Den Reset-Knopf drückt er auch beim Personal.

Balzaretti ist neuer Mister Europa

Der neue starke Mann im Aussendepartement wird der Tessiner Roberto Balzaretti, der als Staatssekretär sämtliche Verhandlungen mit Brüssel verantworten wird. Entmachtet wird Staatssekretärin Pascale Baeriswyl, die noch Didier Burkhalter installiert hatte. Sie wird sich künftig um alle anderen Dinge im Departement kümmern. Balzaretti gilt als Robert de Niro unter den Diplomaten. Er hatte einst das Schweizer Beitrittsgesuch nach Brüssel getragen. Zwischen 2012 und 2016 war er Chef der Schweizer Mission in Brüssel – er ist also ein profunder Kenner der EU.

Keine Freude an der Ernennung hat die SVP: Alt Nationalrat Christoph Mörgeli bezeichnete ihn in der Weltwoche als ausgesprochen «europhil». Für Wirbel sorgten ausserdem Aussagen, die Balzaretti gegenüber einem britischen Politmagazin gemacht haben soll. So habe er den Briten vom Brexit abgeraten.

Auf Facebook kritisiert SVP-Nationalrat Lukas Reimann die Personalie scharf: «Cassis ernennt EU-Turbo Balzaretti für die EU-Verhandlungen, der vor der Brexit-Abstimmung bei britischen Journalisten im Namen der Schweiz gegen den Brexit Stimmung machte.» Cassis enttäusche weiter. «Das Rahmenabkommen heisst neu Marktzugangsabkommen. Trotz Titelmarketing: Die ‹neuen Ideen› bleiben geheim und intransparent.»

Für die SP ist Balzaretti die richtige Wahl

Für Martin Naef, SP-Nationalrat und Co-Präsident der Neuen Europäischen Bewegung (Nebs), ist Balzaretti hingegen die richtige Wahl, obwohl seine Vorgängerin Pascale Baeriswyl einen ausgezeichneten Job gemacht habe: «Er ist im EU-Dossier so sicher wie kein Zweiter und seine Kompetenzen sind unbestritten.»

Zudem habe er als erfahrener Diplomat ausgezeichnete Kontakte in Brüssel. «Das ist für die Schweiz ein Vorteil, weil er in Brüssel geschätzt wird und weiss, wie die EU tickt.» Naef ist überzeugt, dass Balzaretti als Unterhändler hart verhandeln wird, unabhängig davon, wie er selbst zur EU steht: «Das ist sein Job als Diplomat.»



