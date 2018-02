Kann man mit der Post ein Nötli verschicken?

Briefe und haufenweise Pakete – das ist es, was die Pöstler meistens täglich in Briefkasten stecken. Ist die Adresse einmal etwas ungenau oder stimmt die Postleitzahl nicht, wird der Empfänger oft darauf hingewiesen. 20 Minuten wollte deshalb wissen, wie weit man gehen kann.

Umfrage Haben Sie beim Verschicken von Briefen auch schon Fehler gemacht? Ja, ich habe ungenügend frankiert.

Ich habe schon Briefe mit unvollständiger Adresse verschickt.

Bei der Verpackung habe ich auch schon geschummelt.

Gefahrengut? So etwas habe ich noch nie gekennzeichnet.

Nein, bisher habe ich mich immer an die Regeln gehalten.

Um Verpackungsmaterial zu sparen, wurden die vier Testobjekte – ein Feuerzeug, ein Shotfläschchen, eine Packung Salami und eine Zehnernote – einfach ohne Couvert eingeworfen. Die Adressen und Marken wurden direkt draufgeklebt.

Ob die Sendungen bei den Empfängern angekommen sind, sehen Sie im Video. Nur so viel sei verraten: Die Zehnernote fand tatsächlich den Weg in den Zielbriefkasten. Allerdings kam sie anders an, als sie aufgegeben wurde: Sie steckte in einem Couvert mit dem Hinweis, dass Bargeld eigentlich nicht lose versendet werden darf.

Ab in die Briefklinik

«Die Zehnernote ist offenbar in der Briefklinik ‹behandelt worden›», erklärt Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann. «Dort werden beschädigte Sendungen, Funde (Gegenstände wie Schlüssel usw.), Sendungen mit fehlender Postleitzahl oder unanbringliche Sendungen repariert, verpackt, vervollständigt und wenn möglich an den Adressaten weitergeleitet – oder auch an den Absender zurückgeschickt, je nach Situation.»

Das heisst jedoch nicht, dass man einfach alles in den Briefkasten werfen darf, was durch den Schlitz passt. Tatsächlich kennt auch die Post Grenzen: Was als Brief gilt, ist klar geregelt. Die maximale Grösse beträgt 35,3 x 25 x 2 Zentimeter. Das Gewicht darf ein Kilogramm nicht überschreiten. Die Adresse sollte immer vollständig sein, damit Verwechslungen ausgeschlossen sind. Namen sollten ausgeschrieben werden. «Die Adresse muss den vollständigen offiziellen Strassennamen sowie die Hausnummer beinhalten», heisst es auf einem Merkblatt der Post weiter. Und: «Postleitzahl und Ort dürfen in keinem Fall fehlen.»

Feuerzeug ist ein Gefahrengut

Auch die korrekte Frankierung ist klar beschrieben. Je grösser oder schwerer ein Brief ist, desto teurer wird das Versenden. Ist ein Brief ungenügend frankiert, muss der Absender nachzahlen. Sollte dieser nicht bekannt sein, wird der Betrag dem Empfänger in Rechnung gestellt.

Auch die Verpackung macht es aus. Sendungen, die beispielsweise eine spezielle Form haben, müssen von der Post manuell sortiert werden. Dasselbe gilt für gewisse Verpackungsmaterialien, die falsche Platzierung der Adresse und des Barcodes oder Pakete mit welliger oder schräger Oberfläche.

«Mit der korrekten Verpackung und Adressierung der Sendung sorgen Sie dafür, dass Ihre Briefe reibungslos verarbeitet und rechtzeitig zugestellt werden können», erklärt Bühlmann. Auch für ein Feuerzeug gelten eigentlich bestimmte Regeln. Es zählt nämlich zu den Gefahrengütern und müsste korrekterweise mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden. Ohne Verpackung hat der Pöstler beim Test aber wohl auch so erkannt, was er ausliefert.

