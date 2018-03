Wird das Wiederverkaufen von Tickets strafbar?

Ed Sheeran ist zurzeit der erfolgreichste Popmusiker. Sein Schweizer Konzert im August in Zürich ist eigentlich ausverkauft. Doch bei Wiederverkaufsplattformen wie Viagogo können weiterhin Tickets gekauft werden – zu mindestens doppelt so hohen Preisen. Die Warnung des offiziellen Verkäufers Ticketcorner, dass man die personalisierten Tickets nicht dort kaufen soll, dürfte nicht alle Fans davon abhalten.

Nun soll sich die nationale Politik dem Thema annehmen. Den Anstoss gab das Projekt engage.ch des Dachverbands der Schweizer Jugendparlamante. Jugendliche konnten auf der Plattform Ideen einbringen, die von Parlamentariern direkt in die nationale Politik getragen werden. So soll das politische Engagement gesteigert werden. Eine junge Frau aus Schwyz regte an, dass der Wiederverkauf von Tickets zu «horrenden Preisen» verboten und strafbar sein sollte.

«Die Quote hat stark zugenommen»

Stefan Epli, der Sprecher von Ticketcorner, sagt: «Den Graumarkt in den Griff zu bekommen, ist schwierig, weil er sich online abspielt.» Der Bundesrat toleriere ihn aufgrund des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb. Das verbietet missbräuchliche Bedingungen im Kleingedruckten. Dazu könnte ein Verbot des Wiederverkaufs gehören. «Deshalb ist es an uns, zusammen mit den Veranstaltern den Graumarkt einzudämmen. Wir tun alles Mögliche, um ihn zu unterbinden.» Häufig limitiere Ticketcorner die Ticketbezüge auf zwei pro Person. Die Firma führen eine entsprechende Kreditkarten-Blacklist und schliesse bekannte Grauhändler aus.

«Wir würden es sehr begrüssen, wenn seitens Parlament klare Spielregeln gesetzt würden, denn geschädigt wird auch der Staat: Durch den Graumarkt gehen die Mehrwertsteuer und die Suisa-Abgaben verloren», sagt Epli. Wie viele Graumarkttickets im Umlauf sind, wissen man nicht. «Die Rückmeldequote, vor allem bei ausverkauften Konzerten, hat in letzter Zeit stark zugenommen», sagt Epli.

Beliefern Agenturen den Graumarkt?

Sara Stalder, Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, sagt, das Problem sei, dass man heute wegen der Gewerbe- und Handelsfreiheit grundsätzlich alles wieder verkaufen dürfe, was man selber erworben habe. «Ein Unternehmen kann das in seinen Vertragsbedingungen zwar verbieten, aber ob das dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb standhält, ist unklar.

«Das grösste Problem ist, dass massenhaft Tickets auf Portale wie Viagogo oder Ebay kommen», sagt Stalder. Das könnten nicht nur Studenten sein, die das Geschäft in grossem Rahmen betrieben. «Es besteht die Vermutung, dass das Konzertmanagement Vorgaben macht, dass eine bestimmte Anzahl von Tickets direkt in den Graumarkt kommen muss, weil dort drei- bis fünffache Preise gelöst werden können. Häufig machen das Management und Agenturen entsprechend Druck auf die offiziellen Ticketverkaufsstellen», sagt Stalder.

Google greift ein

Stefan Epli von Ticketcorner sagt hingegen, er schliesse für die Schweiz aus, dass Veranstalter den Graumarkt belieferten oder tolerierten. «Kein Veranstalter kann sich das leisten», sagt er.

Im Kampf gegen den Graumarkt setzt nun auch Google Schranken. Wiederverkaufsportale, die in der Suchmaschine Werbung schalten, müssen künftig angeben, dass sie nicht der Original-Verkäufer sind. Begriffe wie «offiziell» dürfen sie nicht mehr verwenden. Wenn sie einen höheren Preis verlangen als der Originalverkäufer, müssen sie den Originalpreis angeben, der beim offiziellen Verkäufer fällig wäre.