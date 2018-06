Jeder Fünfte schenkte sich die erste Halbzeit

Das Spiel Schweiz - Brasilien war packend bis zum Schluss. Mit letzter Kraft und etwas Glück wehrte die Schweizer Elf den Sturm der Brasilianer aufs Schweizer Tor ab und konnte so das Unentschieden halten. Das Spiel sorgte bei SRF für einen Zuschauerrekord. Auch die Server des TV-Streaming-Portals Zattoo liefen heiss: Es schalteten neunmal so viele Zuschauer ein wie beim Cupfinal zwischen YB und dem FCZ Ende Mai.

Daten von Zattoo zeigen: Die spannende Schlussphase fesselte auch die Zuschauer am meisten. Verglichen mit dem Spitzenwert gegen Ende des Spiels schalteten in der ersten Halbzeit rund ein Fünftel weniger Zuschauer ein. Viele Zuschauer verpassten also das Traumtor von Couthinho oder den Ausgleich durch Zuber nach einem Eckstoss und sahen sich nur die letzten Minuten des Spiels an.

Die Zahlen zeigen weiter: Während der Pause schalteten rund 10 Prozent der Zuschauer auf einen anderen Kanal. Dabei schauten die Nati-Fans am liebsten die Hochsee-Schnulze «Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Barcelona», den dritten Teil der «Hangover»-Reihe oder den Science-Fiction-Steifen «Die 5. Welle».

Mit welchen Erwartungen die Schweizer vor dem Fernseher sitzen, zeigt eine repräsentative Studie des Umfrageinstituts Intervista. So trauen die Welschen unserer Nati mehr zu als die Deutschschweizer. Während in der Westschweiz 44 Prozent glauben, dass die Schweiz das Viertelfinal erreicht oder gar noch weiter kommt, sind es in der Deutschschweiz nur 30 Prozent. Die Romands stehen auch einer WM im eigenen Land positiver gegenüber: 49 Prozent sind für eine Bewerbung, bei den Deutschschweizern nur 29 Prozent.

Titel-Favorit der Schweizer ist Deutschland, 25 Prozent der befragten rechnen damit, dass die Elf von Jogi Löw am 15. Juli den Pokal in den Händen halten wird. Die Befragung fand allerdings vor der Niederlage der Deutschen gegen Mexiko statt. Auf Platz 2 der Favoritenliste landet Brasilien, 15 Prozent rechnen mit einem Sieg der Südamerikaner. Platz 3 geht mit 13 Prozent an Spanien.

(the)