Jetzt greifen die Kantone den Zivildienst an

Den Kantonen gehen die Zivilschützer aus. Gab es 2011 noch 8350 Neurekrutierungen, waren es 2017 lediglich noch 4805. Um das Soll von 72'000 Zivilschützern sicherzustellen, müssten jährlich 6000 Personen rekrutiert werden. Nur: Seit 2014 wurde das nicht mehr erreicht. Alexander Krethlow, Generalsekretär der Regierungskonferenz für Militär, Zivilschutz und Feuerwehr, ist alarmiert: «Wie sollen wir so den vorgesehenen Bestand aufbauen?»

Kürzerer Zivildienst: Kein Anlass zur Besorgnis

Auf den 1. Januar wurde die Zahl der Diensttage für Zivildienstleistende von 390 auf 368 reduziert. Wer von der Armee als Soldat oder Gefreiter zum Zivildienst wechselt, muss 23 Tage weniger leisten.

Rund ein Drittel der Zivis absolvierten 2016 ihren Dienst in Heimen und sozialen Institutionen. Zwar sei davon auszugehen, dass eine Reduktion der Diensttage auch die Zahl der Diensttage in Heimen und Institutionen reduzieren werde, schreibt der Verband Heime und soziale Institutionen Schweiz auf Anfrage. Alarmiert sei man deshalb aber nicht. «Da die Anzahl der Zivildienstleistenden in den letzten Jahren angestiegen ist, sind durch die moderate Reduktion der Diensttage keine grossen Auswirkungen zu erwarten», so Sprecherin Eva Strebel. Die Institutionen würden versuchen, die Lücken mit anderen Personengruppen zu decken.

Der Spitalverband H+ will sich zur Reduktion der Zivildiensttage zwar nicht äussern, da der Einsatz von Zivis direkt zwischen den interessierten Spitälern und der Vollzugsstelle für den Zivildienst koordiniert werde. Anlass zur Besorgnis scheint der verkürzte Zivildienst aber auch bei H+ nicht zu sein. «Bezogen auf die rund 160'000 Vollzeitäquivalente in Spitälern ist der Anteil Zivildienstleistender an der gesamten Arbeitsleistung weit unter 1%», sagt Sprecher Conrad Engler.

Zivildienst und Zivilschutz: Was ist was?

Zivildienst: Der Zivildienst gilt als Ersatzdienst für den Militärdienst. Er dauert das 1,5-fache des noch zu leistenden Militärdienstes, maximal also 390 Tage für RS-Verweigerer. Die Einsätze finden in gemeinnützigen Institutionen und Organisationen statt, so in solchen des Gesundheits- und Sozialwesens und des Umwelt- und Landschaftsschutzes und bei Bergbauern. In der Regel werden die Einsätze in mehreren, meist mehrmonatigen Teilblöcken durchgeführt

Zivilschutz: Zivilschutz leistet, wer militärdienstuntauglich ist und von einer militärärztlichen Untersuchungskommission für zivilschutztauglich befunden worden ist. Die Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen ist in erster Linie auf die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen ausgerichtet. Ausgebildet wird man in einer der drei Grundfunktionen: Stabsassistent (zur Führungsunterstützung), Betreuer (zum Schutz sowie zur Betreuung schutzsuchender Personen) oder Pionier (für Instandstellungsarbeiten und zur Unterstützung der Partnerorganisationen).