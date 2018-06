Zoff um Ausschaffungs-Bilanz – BFS bessert nach

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publizierte am Montag erstmals Zahlen zu der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. In 651 von 1210 möglichen Fällen (54 Prozent) wurde 2017 ein Landesverweis ausgesprochen. Doch die Zahlen wurden von den Staatswaltschaften mehrerer Kantone angezweifelt. Sie kamen basierend auf eigenen Auswertungen auf viel tiefere Fallzahlen.

Nun kündigte das BFS an, eine neue Tabelle zu publizieren, diesmal ohne den Straftatbestand des einfachen Betrugs. Der Grund: Laut der Botschaft des Bundesrat gilt Betrug nur im Bereich der Sozialversicherungen und der öffentlich-rechtlichen Abgaben als Katalogtat, die einen obligatorischen Landesverweis nach sich zieht. In der ersten Version der Analyse sei eine wörtliche Interpretation des Gesetzestextes die Grundlage gewesen, nicht die bundesrätliche, weshalb alle Betrugsdelikte erfasst worden seien, schreibt das BFS. Die Korrektur hat Folgen: Betrug führte nur in 7 von 282 Fällen zu einer Ausschaffung. Ohne diesen Straftatbestand steigt der Prozentsatz der Ausschaffungen auf 69 Prozent.

«Es geht darum, die Zahlen zurechtzubiegen»

«Die Korrektur des BFS zeigt, dass die Quote der Ausschaffungen noch steigt, wenn weniger gravierende Straftaten gestrichen werden», sagt Migrationsrechtsexperte Marc Spescha dazu. Ohnehin sei es für eine Beurteilung der Wirkung des Gesetzes noch zu früh, da bei schweren Delikten eher Rekurs eingelegt werde. Diese Fälle seien – anders als die Bagatelldelikte – oft noch nicht rechtskräftig.

Für die SVP ist der Zoff um die Auslegung des Ausschaffungsartikels bei Betrugsfällen ein Nebenschauplatz: «Es geht darum, die Zahlen zurechtzubiegen und von den Versäumnissen abzulenken», sagt Ex-SVP-Präsident Toni Brunner. Doch selbst wenn man einige Betrugsfälle weglasse, sei eine Quote von 69 Prozent immer noch inakzeptabel. Die Fraktion hat heute beschlossen, eine parlamentarische Initiative einzureichen. Darin verlangt die Partei, dass die Härtefallklausel beseitigt wird.



(daw/the)