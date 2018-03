Keine Einbürgerung, weil er Dorfbeizen nicht kennt

Mergim Ahmeti fühlt sich durch und durch als Schweizer. Der 22-jährige Kosovare ist im Rheintal geboren und aufgewachsen. Seine Lehre absolvierte er in Montlingen SG. In seinem Job wurde er bereits ein erstes Mal befördert, daneben lässt er sich an der Fachhochschule zum Betriebswirtschafter ausbilden. Auch sein Leumund ist tadellos: kein Eintrag im Strafregister, auch nicht beim Migrations- oder Steueramt. Nicht einmal eine Verkehrsbusse hat er sich zu Schulden kommen lassen.

Kontroverse um Einbürgerungen

Einbürgerungsverfahren sorgen immer wieder für Diskussionen. Im letzten Jahr machte der Fall von Funda Yilmaz in Buchs AG Schlagzeilen. Die 25-Jährige ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. In zwei Einbürgerungsgesprächen ging es etwa darum, ob die Türkin bei einem Grossverteiler oder im Dorflädeli einkaufe. Auf die Frage nach einem typischen Schweizer Sport antwortete sie mit «Ski», die Kommission wollte aber «Schwingen und Hornussen» hören. Deshalb erteilte die Behörde Yilmaz den Pass nicht, weil sie die «Voraussetzungen der erfolgreichen Integration nicht erfülle». Yilmaz protestierte gegen den Entscheid und erhielt im Oktober 2017 doch noch einen positiven Bescheid. Auch der Deutsche M.M. wurde nach 15 Jahren in der Schweiz und eigener Firma in Kreuzlingen nicht eingebürgert. Im Einbürgerungsgespräch ging es etwa darum, den Begriff «Crucelin» zu erklären oder vier Museen zu nennen.

Dennoch hat der Einbürgerungsrat von Montlingen Ahmetis Einbürgerungsgesuch abgelehnt, wie der «Beobachter» berichtet. Im Entscheid heisst es: «Die Integration im Dorf ist schwach vorhanden. Er bemüht sich zu wenig, sich voll und ganz im Dorf zu integrieren. Beispielsweise kennt er die Restaurants in Montlingen nicht, obwohl er dort aufgewachsen ist. Diverse Restaurants liegen im Zentrum und befinden sich auf dem Schulweg.»

Nicht Mitglied in Dorfvereinen

Für die Begründung hat Ahmeti keinerlei Verständnis. Seit 22 Jahren lebe er in der Gemeinde, sei hier integriert – und werde dann einfach abgelehnt. «Das ist wie eine Faust ins Gesicht», sagt Ahmeti zu 20 Minuten. Zwar räumt er ein, dass ihm auf Anhieb tatsächlich nur der Hirschen in den Sinn gekommen sei. «Aber die Beizen im Dorf nicht alle zu kennen, ist kein triftiger Grund, jemandem die Einbürgerung zu verweigern», sagt er.

Weiter begründet der Einbürgerungsrat den abschlägigen Entscheid damit, dass Ahmeti in keinem der Dorfvereine – etwa dem Fussballclub, der Pfadi, der Musikgesellschaft oder dem Turnverein – Mitglied sei. Im FC tat Ahmeti zwar als Jugendlicher mit, musste wegen der Arbeit und wegen des Pendelns aber aufhören. Für den jungen Mann ist klar: «Der Einbürgerungsrat hat Gründe gesucht, um mir den Schweizer Pass zu verweigern.»

«Einbürgerung nicht unerreichbar»

Rolf Huber, Präsident des Einbürgerungsrates Montlingen sowie Präsident der Gemeinde Oberriet, zu der Montlingen zählt, will sich zum Fall Mergim Ahmeti nicht äussern. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. Die Beizen im Dorf zu kennen, sei aber kein entscheidendes Kriterium beim Einbürgerungsverfahren. «Es handelt sich um eine von vielen Fragen, die der Gesuchsteller zu beantworten hat und aufgrund derer wir entscheiden, ob jemand integriert ist oder nicht», sagt Huber.

Von Ausländerfeindlichkeit will Huber nichts wissen. Der Einbürgerungsrat habe jedoch eine «klare Linie», gewisse Voraussetzungen müssten erfüllt sein. «Die Hürden sind aber überwindbar und die Einbürgerung sicher nicht unerreichbar», so Huber.

Ahmeti hat Rekurs eingelegt

Ahmeti wurde der Schweizer Pass schon einmal verweigert. Vor einigen Jahren wollte sich seine Familie einbürgern lassen. «Den abschlägigen Bescheid begründete der Einbürgerungsrat damit, dass meine Mutter – als Einzige von uns – nur gebrochen Deutsch spricht», erinnert er sich. Auch seine ältere, damals bereits volljährige Schwester habe ihr Gesuch umsonst eingereicht.

Gegen den Entscheid des Montlinger Einbürgerungsrates hat Ahmeti Rekurs eingelegt. Dem Schreiben hat er auch einen Begleitbrief seines Arbeitgebers beigelegt, der die Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs «mit grosser Betroffenheit» zur Kenntnis genommen hat und Ahmeti «hervorragende Leistungen» und beste Karrierechancen bescheinigt.

