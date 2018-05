Drei Stunden arbeiten für einmal Haare schneiden

Zürich bleibt vor Genf und Oslo die teuerste Stadt der Welt. Frauen blättern für einen Haarschnitt in der Limmatstadt 94,32 Dollar hin, in Kairo sind es nur 7,5 Dollar. Dank der hohen Kaufkraft müssen die Frauen in Zürich aber bei weitem nicht so lange dafür arbeiten wie in anderen Städten.

Um sich einen Coiffeur-Besuch in Zürich leisten zu können, müssen Frauen im Schnitt 3,05 Stunden arbeiten, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten UBS-Bericht über Preise und Löhne in 77 Städten hervorgeht. Die Grossbank hat im Rahmen ihrer Studie die Kaufkraft in Metropolen weltweit verglichen.

Reiches Europa

Anders als im teuren Zürich kostet ein Haarschnitt in Kiew zwar nur 22,6 Dollar – arbeiten müssen die Frauen dafür aber 12,09 Stunden. In Mexiko-Stadt und Kairo sind es 6,11, respektive 5,86 Stunden Arbeit.

Die grössten Preisunterschiede zwischen Zürich und Genf liegen mit rund 20 Prozent bei Dienstleistungen wie Coiffeur, Haushaltshilfe und chemische Reinigung, so die UBS.

Trotz hoher Preise können sich die Zürcher zudem am schnellsten ein iPhone X leisten: Sie müssen dafür 38,2 Stunden arbeiten – so wenig wie sonst in keiner der untersuchten Städte. In Genf müssen sich iPhone-X-Käufer ihr Smartphone in 47,5 Stunden erarbeiten, in New York in 54,1 Stunden. Am längsten dauert es in Kairo: Erst nach 1066,2 Stunden haben die Menschen in der ägyptischen Hauptstadt das Geld für ein iPhone X zusammen.

Europa bekommt Konkurrenz

Der Kaufkraft-Index der Studie ergibt, dass die Einwohner von Städten in Europa und Nordamerika in der Regel die höchste Kaufkraft aufweisen, wie die UBS weiter mitteilt. Die Konkurrenz aus Übersee werde jedoch stärker. In den Top 10 der teuersten Städte sind nur noch drei europäische Städte vertreten; alle drei haben gegenüber 2015 an Boden verloren.

Unter den grössten Aufsteigern finden sich dieses Jahr zahlreiche Städte aus den Golfstaaten. Am deutlichsten aufgeholt gegenüber 2015 haben die Städte Doha (von Rang 37 auf 19), Dubai (von 27 auf 14), Kopenhagen (von 41 auf 30) und die Hauptstadt von Bahrain, Manama (von 17 auf 8). Auch Toronto (von 16 auf 7) und Tapei (von 34 auf 26) machten einige Plätze gut.

(jdr/sda)