Zugführer fährt an Haltestelle Aarau vorbei

Am Mittwochabend ist ein Interregio-Zug Richtung Bern beim Halt Aarau vorbeigefahren. «Etwa 500 Leute, die den Zug nehmen wollten, standen am Gleis», sagt ein Leserreporter zu 20 Minuten.

«Zunächst war die Situation noch lustig, weil alle völlig verdutzt waren, doch dann wurde es ärgerlich. Keiner wusste, was los war, wir wurden nicht informiert. Irgendwann kam die Durchsage, dass es wegen einer Betriebsstörung zu einem Ausfall komme», so der Leserreporter weiter. «Der Zug ist so schnell an uns vorbeigefahren, er hätte keine Chance gehabt abzubremsen. Er hatte sogar noch gehupt, vermutlich weil einige Leute zu nahe am Gleis standen.»

SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt den Vorfall. Dass ein Lokführer an einer Haltestelle vorbeifährt, käme sehr selten vor. Statistisch gesehen, sei es jeder hundertsiebzigtausendste Halt, der verpasst werde. Trotzdem werde der Fall mit dem verantwortlichen Lokführer angeschaut.

Zug blockiert Strecke

Fast zeitgleich blockierte ein defekter IC8 mit dem Ziel Romanshorn auf der Höhe Mattstetten BE das Gleis. Hunderte Passagiere mussten den Zug verlassen und standen dann am Perron, wie ein Leserreporter gegenüber 20 Minuten schildert. In der Folge war die Strecke zwischen Bern und Olten für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar.

Mittlerweile wurde die Störung behoben, es muss jedoch weiterhin mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gerechnet werden, wie die SBB auf ihrer Homepage schreibt.

(kaf)