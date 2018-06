Hunderte Reisende stecken in Genf fest

Zwischen Allaman und Rolle auf der Linie Lausanne - Genève ist die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen, schreibt die SBB auf ihrer Homepage. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

«Die Strecke Genf bis Lausanne ist komplett unterbrochen», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage von 20 Minuten. Grund sei ein Personenunfall. Auch die Extrazüge, die wegen des Papst-Besuchs eingesetzt wurden, sind betroffen. Wie lange die Strecke noch gesperrt ist, kann die SBB noch nicht sagen.

Eine 20-Minuten-Reporterin steckt selbst in Genf fest. Sie erzählt: «Ich war im Zug von Genf Flughafen nach Zürich unterwegs. In Genf hiess es, wir müssten alle den Zug verlassen.» Der Zug werde nicht weiterfahren, wurde ihnen mitgeteilt. Mittlerweile stehen hunderte Reisende auf den Perrons am Bahnhof Genf. Bisher seien keine Verbindungen nach Zürich angekündigt worden.

