Zwei Erdbeben innert 24 Stunden

Ein Erdbeben der Stärke 2,9 auf der Richterskala hat heute kurz vor Mittag die Region um Châtel-Saint-Denis erschüttert. Bereits gestern um 17.30 Uhr wurden am gleichen Ort Erdstösse der Stärke 3,0 gemessen.



11:32 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 2.9 bei Attalens FR. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 16. Mai 2018

Da sich die Beben relativ nahe der Erdoberfläche ereignet haben, dürften sie vor allem in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. «Die Erschütterungen waren vorwiegend in der Umgebung von Châtel-St-Denis bis hin nach Vevey gut zu spüren», heisst es in einer Mitteilung des Erdbebendienstes.

Ein Leserreporter aus Châtel-Saint-Denis FR hat das Beben deutlich gespürt: «Ich dachte, mein Nachbar zügelt gerade.»

Verspürtes Erdbeben im Süden des Kantons Freiburg

Erfahren Sie mehr https://t.co/YfEdklhc9k pic.twitter.com/0GCAE5dIUb — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 15. Mai 2018

Schäden seien bei Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten, heisst es weiter. Châtel-Saint-Denis liegt auf einer Hochebene am Fuss der Freiburger Hochalpen, neun Kilometer nordöstlich von Vevey.

