«Stundenlang Biathlon schauen ist mir ein Rätsel»

Ist «Pyeongchang» etwas, das man essen kann? Gehört der Ausdruck «Gangwon-do» einem obskuren schweizerdeutschen Dialekt an? Ist «Yongpyong» der hippe Name des diesjährigen Tischtennis-Turniers für unter 16-jährige? Wenn Sie alle drei Fragen mit «Weiss ich nicht» beantwortet haben, gehören Sie zu den Olympia-Muffeln. Gratulation!

Jeder vierte Schweizer interessiert sich nämlich überhaupt nicht für die Olympischen Winterspiele, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Intervista zeigt. Am wenigsten interessieren sich die Leute für Skeleton (6 Prozent), Eisschnelllauf (9 Prozent) und Rodeln (9 Prozent). Umgekehrt gibt es aber auch diejenigen Personen, die während der Olympischen Spiele bei allen Sportdisziplinen eisern zuschauen – egal, um welche Uhrzeit gerade übertragen wird. Wer sind diese Leute?

Michael Gilomen (28), Student aus Bern

Für mich ist es ein einziges grosses Rätsel, wie man über Stunden beim Langlauf oder Biathlon zuschauen kann. Selber machen ginge ja noch, aber beim Zuschauen schläft einem doch das Gesicht ein, das ist total langweilig! Dass ich überhaupt nichts mehr mit Olympia am Hut habe, hat jedoch auch noch andere Gründe. Zwar unterstütze ich den olympischen Gedanken und den fairen Wettbewerb total. Aber nach den letzten Spielen in Rio und Sotschi dürfte von diesem nicht mehr viel übrig geblieben sein. In Rio wurden Millionen verschleudert, arme Leute wurden aus ihren Häusern verjagt. Die gebauten Infrastrukturen und Stadien sind jetzt schon abbruchreif. Ich war letztes Jahr in Rio – die Leute dort sind stocksauer!

Auch Sotschi war nicht besser, als man für die Spiele eine halbe Stadt aus dem Boden stampfte. Der dort ans Licht gekommene Dopingskandal hat meine Meinung über die Olympischen Spiele auch nicht positiver werden lassen. Darum bin ich auch gegen die Bewerbung von Sion um die Spiele im Jahr 2026. Das ist nicht tragbar für ein so kleines Land wie unseres, sondern kompletter Unsinn.

Das Internationale Olympische Komitee ist für einen grossen Teil der Problematik verantwortlich. Heutzutage spielt es bei vielen Sportarten keine Rolle mehr, wer besser ist, sondern nur, wer nicht erwischt wird. Wenn ein viertplatzierter Sportler nach zwei Jahren trotzdem noch Dritter wird, weil die Person vor ihm gedopt hat, ist das schon ein ziemlicher Hohn für den Athleten.

Maikel Däscher (23), Medienberater aus Schwyz

Ich bin in Davos GR geboren und aufgewachsen. Schon von Kindesbeinen an mache ich Sport und schaue die Übertragungen am Fernsehen. Und solche Grossanlässe wie beispielsweise die Olympischen Spiele sind ein absolutes Highlight des Jahres. Am liebsten natürlich die Ski-Rennen der Schweizer, da fiebere ich sehr gern mit.

Dieses Jahr habe ich sogar die Gelegenheit, live an den Spielen dabei zu sein! Die Schwester meiner Freundin (Ladina Jenny) hat sich für den Parallelslalom im Snowboarden qualifiziert. Ihre ganze Familie und ich werden nach Südkorea reisen und sie und das gesamte Schweizer Team anfeuern. Ich freue mich sehr, diese Asien-Reise wird sicher den Höhepunkt des Jahres darstellen. Ausserdem gehen wir auch bei anderen Sportdisziplinen vorbei. Meine Freundin und ich lieben es, bei diversen Wintersportdisziplinen zuzusehen, da habe ich also meine perfekte Partnerin gefunden.

Ich bin optimistisch, dass die Schweizer das von ihnen gesteckte Ziel von 12 Medaillen erreichen. Wenn ein Sportler aus der Schweiz gewinnt, werden wir am Abend sicher anstossen und feiern gehen. Es ist halt schon nochmals eine andere Dimension, wenn man live dabei sein kann und nicht nur am Fernsehen mitfiebern muss.



(dk)