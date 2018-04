So überlebt man auch in einem Arktis-Blizzard

Minus 15 Grad Celsius, eine Sichtweite von wenigen Metern und ein Wind, der bis ins Mark fährt: Gemäss Meteorologen trifft bald ein Blizzard auf die fünf Teilnehmer des Swiss Arctic Projects. Nun sind ihre Überlebenskenntnisse gefragt. Innert kurzer Zeit müssen sie sich in den Schnee eingraben, darin ein Zelt aufstellen und so beweisen, dass sie das Überleben der Gruppe auch unter widrigsten Umständen sicherstellen können.

Die Übung, die das Arbeiten unter Stress trainieren und den Teamzusammenhalt stärken soll, ist Teil des Swiss Arctic Projects, einer Forschungsreise von Expeditionsleiter Charles Michel. Die fünf Teilnehmer der Klima-Expedition hatten sich in einem Casting gegen Hunderte andere Teilnehmer durchgesetzt. Ihre Mission: Möglichst viele Personen in der Schweiz über die Auswirkungen des Klimawandels zu informieren und aufzuklären. Schon im Juli werden sie in Richtung Arktis aufbrechen.

Volles Programm

Dieses Wochenende ging das Abenteuer für die Gewinner der Arktis-Forschungsreise weiter. Auf der Lenzerheide auf 1473 m ü. M. kamen sie zum ersten Mal als Team zusammen. Von Michel erhielten sie eine umfassende Sicherheitsschulung.

Die eisige Kälte des Meeres oder Eisbären an Land seien nämlich nicht die einzigen Gefahren. «Auch ein Brand an Bord des Expeditionsschiffs MV San Gottardo wäre verheerend.» Neben Ausführungen zur Reise wurden die Teilnehmer auch in die Kameratechnik eingeführt und zum Umgang mit den Medien instruiert.



Die Teilnehmer beim Swiss Arctic Project: Joëlle Perreten, Antoine Carron, Tessa Viglezio, Janine Wetter und Jasmin Huser.

Klima-Report zum Permafrost

Zudem definierten die Teilnehmenden gemeinsam den «Student Climate Report» zum Thema Permafrost, der während der Expedition zusammengestellt wird. Zu diesem Anlass sprach Konrad Steffen, weltbekannter Arktis-Forscher und Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), zum Arktis-Team.

«Jedes Jahr verliert Grönland 360 Gigatonnen Eis», sagt Steffen. «Zum Vergleich: In den Schweizer Alpen gibt es insgesamt ‹nur› 60 Gigatonnen davon.» Das Auftauen des Permafrosts sei alarmierend – besonders für die Schweiz. «Bergstürze wie in Bondo, als rund vier Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial zu Tal donnerten, dürften in Zukunft keine Ausnahmeerscheinung mehr sein», prognostizierte er.