«Für das Projekt haben wir Haus und Hof verkauft»

Vom 16. bis 25. August findet für fünf Jugendliche eine unvergessliche Reise statt. Sie werden an Bord des Expeditionsschiffs MV San Gottardo zur Arktis reisen und den Klimawandel mit dem «Student Climate Report 2018» dokumentieren.

Alles, was du wissen musst:



20 Minuten ist Medienpartner beim Swiss Arctic Project und schickt einen Journalisten mit auf die Reise.



Anmeldung: swissarcticproject.org



Anmeldephase: 29. Januar bis 25. Februar 2018



Votingphase: 19. Februar bis 28. Februar 2018



Casting-Termin: 10. März 2018



Vorbereitungscamp: 6. April bis 8. April 2018



Dauer der Expedition: 16. Juli bis 5. August 2018



Start und Ende der Reise: Longyearbyen (Norwegen)



Teilnahmebedingungen:

Alter: 16 bis 25 Jahre



Sprachen: Englisch plus eine Landessprache (Deutsch, Französisch, Italienisch)



Social-Media: die Fähigkeit, eine möglichst grosse Anzahl von Personen für das Online-Voting zu mobilisieren



Anzahl Voting-Gewinner: 10



Anzahl Expeditionsteilnehmer: 5



Kosten: keine. Im Gegenteil – für diesen Sommerjob bekommst du einen Lohn von 1000 Franken.



Sponsoren: Fjällräven, Sony, Myclimate, Bristol-Stiftung.

Kopf hinter dem Swiss Arctic Project ist der langjährige Kameramann und Reisereporter Charles Michel. Doch wie kommt man auf die Idee, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen? Wir haben nachgefragt.

Herr Michel, was bezwecken Sie mit dem Swiss Arctic Project genau?

Klimawandel ist eine Realität, und die Umwelt verändert sich. Auch die moderatesten Modelle der Wissenschaftler zeigen, dass Hunderte Millionen Menschen ihr Zuhause verlieren werden – und zwar nicht nur in der Karibik, sondern auch in Europa. Der Umwelt ist es egal, wer schuld daran ist und welche politischen und ideologischen Einstellungen die Leute haben. Aber es sind unsere Kinder, die diese Probleme lösen müssen. Und es liegt in der Verantwortung von uns Eltern, dass wir die Kinder darauf vorbereiten.

Und wieso drehen Sie nicht einfach einen Dokumentarfilm, den wir im Fernsehen sehen könnten?

Traditionelle Medien erreichen die jungen Leute nicht mehr. Das Durchschnittsalter bei SRF ist beispielsweise um die 60. Wenn ich eine Doku drehe, würden die Jugendlichen dort nicht einschalten. Sie informieren sich über andere Kanäle, Social Media und übers Internet. Wir wollen, dass die Jugendlichen authentische Informationen von Gleichaltrigen erhalten: in ihrer eigenen Sprache, in ihrer Altersgruppe, über ihre Kanäle.

Die fünf Teilnehmer sind also Augenzeugen für ihre ganze Generation. Diese Personen erreichen wir nicht mehr auf dem herkömmlichen Weg. Und genau diesen wollen wir darum eine Stimme geben. Darum auch das Online-Voting: Wir wollen herausfinden, wer diese Personen am besten erreichen kann.

Aus welchem Grund wollen Sie dafür in die Arktis? Wäre es nicht einfacher, einen Schweizer Gletscher zu besuchen?

Laut Wissenschaftlern zeigt sich in den Polarregionen der Klimawandel fünfmal stärker als auf dem Rest der Welt. Wir beziehen aber auch die Schweizer Gletscher mit ein, zum Beispiel bei unserem Vorbereitungscamp im April.

Wird die Umwelt durch die Reise nicht noch mehr belastet?

Dieses Problem stand auch bei uns schon am Anfang der dreijährigen Planung im Mittelpunkt. Zunächst wollten wir ein Schiff kaufen, das keine fossilen Brennstoffe verbraucht, also ein Segelschiff. Jedoch mussten wir nach Gesprächen mit Fachleuten und erfahrenen Arktisfahrern einsehen, dass das nicht zu bewältigen ist. Mit Myclimate haben wir aber einen Partner gefunden, der unseren gesamten CO2-Ausstoss berechnet und kompensiert.

Das Online-Voting läuft noch bis zum 28. Februar. Wie läuft es bis jetzt?

Krass, anders kann ich es nicht sagen. Wir haben mittlerweile die Millionengrenze überschritten, hatten also jeden Tag ungefähr 200'000 Seitenzugriffe. Wir waren vom Ansturm derart überrascht, dass wir bereits am ersten Tag neue Serverkapazitäten zukaufen mussten.

Wer finanziert das Projekt?

Die Anfangsinvestitionen waren enorm hoch. Um das zu stemmen, haben wir Haus und Hof verkauft. Einen Teil übernehmen aber auch Sponsoren und Stiftungen. Wenn man die Kosten aber mit jener einer Werbekampagne des Bundes vergleicht, ist es geradezu ein Schnäppchen.

Was wird die Teilnehmer der Reise erwarten?

Ein Abenteuer, wie sie es noch nie erlebt haben. Sie werden die Arktis auf eine Art und Weise kennen lernen, wie nur wenige Personen vor ihnen das konnten. Das soll aber nicht heissen, dass es eine Tourismus-Reise wird. Die Jugendlichen haben den Auftrag, den «Student Climate Report» zu erstellen. Ausserdem braucht es für die dreiwöchige Reise einen starken Magen: nicht nur wegen der möglichen Stürme auf hoher See, sondern auch wegen der Kälteeinbrüche und Eisbären vor Ort.