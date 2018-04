Ist diese Challenge eine Bier-Idee?

Ins eiskalte Wasser springen oder Barfuss durch den Schnee laufen, um danach einen Grillplausch abzuhalten: Das ist der Auftrag der sogenannten «Cold Water Grill Challenge». Wer nicht teilnehmen kann oder will, muss 50 Liter Bier abliefern. Seit Anfang Jahr rufen verschiedene Feuerwehren aus der Deutschschweiz zur Teilnahme auf, zu tausenden werden die Videos angeschaut. So auch jenes der Feuerwehr Anlikon-Bissegg TG (siehe oben). «Mittlerweile will jede Löschtruppe die andere überbieten», sagt Gruppenführer Cédric Sturm.

Stiftung Theodora:

Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen durch Freude und Lachen aufzuheitern. Die Kinder werden dafür von Profi-Künstler besucht. Die Stiftung wird durch Spenden finanziert.

Den meisten gehe es darum, zu zeigen, dass man es auch bei der freiwilligen Feuerwehr lustig haben kann. «Umso besser, wenn man damit gleich noch Leute rekrutieren kann.» Kritik an der Aktion, dass die Feuerwehr damit als Bier-Verein abgestempelt werde, weist er zurück. «Wir sind eine Milizfeuerwehr, auch wir dürfen Spass haben.»

Sammeln für einen guten Zweck

Ähnlich sieht es Mario Hagmann, Vize-Kommandant der Feuerwehr Steinach SG: «Zu Beginn gab es kritische Stimmen, die behaupteten, wir würden die Infrastruktur und Fahrzeuge zweckentfremden.» Darum hätten sie sich dazu entschieden, die Challenge mit einem guten Zweck zu verbinden. Zum Video-Dreh wurde eine Festwirtschaft eingerichtet und die ansässige Bevölkerung eingeladen.

«Mit befreundeten Feuerwehren haben wir so über 3500 Franken für die Stiftung Theodora sammeln können», sagt Hagmann (siehe Box). Er hofft, dass die Aktion zur Folge hat, dass sich mehr freiwillige Feuerwehrleute finden lassen. «Aber zumindest im Netz ist das Video ein Volltreffer und auch die Bevölkerung ist begeistert.»

(dk)