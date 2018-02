«Der Küchenchef hielt Ziegenkäse für vegan»

Andrea, du ernährst dich seit drei Jahren vegan. Was sind deine Tipps für die Leser, die sich im Rahmen der Vegan-Challenge von 20 Minuten einen Monat lang ohne Fleisch und Milchprodukte ernähren?

Informiert euch! Lest darüber, aus welchen Gründen sich Veganer nicht von Tierprodukten ernähren. Schaut Dokus, recherchiert auf Youtube. Das macht die ganze Challenge sehr viel einfacher. Sucht nach veganen Rezepten und kauft für mögliche Mahlzeiten schon vorgängig ein. Ausserdem: Befreit euren Kühlschrank von nicht veganem Essen! So kann man viel besser mit Heisshungerattacken umgehen, ohne die Vegan-Challenge aufzugeben. Listen, wo draufsteht, welche Nahrungsmittel erlaubt sind und welche nicht, helfen zu Beginn besonders. Wenn ich zwischen den Mahlzeiten hungrig bin, esse ich beispielsweise sehr gern Datteln oder einen Avocado-Toast.

Werden unsere Teilnehmer die Vegan-Challenge durchstehen?

Wenn man motiviert ist und weiss, aus welchen Gründen man sich vegan ernährt, ist die Umstellung einfach. Ich habe durch das vegane Essen sogar meine Freude am Kochen entdeckt. Es macht einfach mehr Spass, dieses farbenfrohe vegane Essen zu kochen, als eintöniges «Ghackets mit Hörnli». Wenn man aber die Vegan-Challenge nur als «Experiment» ansieht und nicht ernst nimmt, kann die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung schwierig werden.

Wie hat dein Umfeld reagiert, als du selbst Veganerin wurdest?

Meine Mutter fing an zu weinen, als ich ihr davon erzählte. Meine Kollegen waren zuerst einmal sehr skeptisch. Unterdessen weiss aber jeder aus meinem Umfeld Bescheid und meine Freunde sind sehr verständnisvoll. Sie kochen für mich und schicken mir vegane Rezepte zum Ausprobieren. Es kommt halt ganz darauf an, wie man sich gibt. Wenn man jedem, der eine Bratwurst isst, vorwirft, er sei ein Tiermörder, tut man keinem einen Gefallen. Die gegenseitige Toleranz ist sehr wichtig. Wenn man auf dem Land sagt, man sei Veganer, stösst man aber meist nur auf Unverständnis. Die Akzeptanz für Veganer steigt jedoch.

Gibt es genügend Angebote für Veganer?

Ich finde nicht, dass das Angebot für Veganer in den letzten Jahren so sprunghaft angestiegen ist, wie behauptet wird. Bei den neuen Produkten der Händler hat es sehr viele industriell verarbeitete Lebensmittel dabei. Auf diese Produkte greife ich gar nicht erst zurück. Was man übersieht: Die meisten Läden haben schon lange genug Gemüse, Früchte und andere Lebensmittel, die auch Veganer essen können. Ich würde mir aber wünschen, dass in Restaurants vermehrt vegan gekocht wird oder die Menüoptionen dort erweitert werden. Erst kürzlich musste ich einem Küchenchef erklären, was Veganismus eigentlich bedeutet. Er wollte mir einen Ziegenkäse auftischen und konnte partout nicht verstehen, dass dieser nicht vegan ist.