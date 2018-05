«Sie fragen mich ‹Sie kommen wo? Wo Land?›»

Treffen Schweizer auf Menschen mit ausländischem Touch, klingen manche, als hätte Google-Translate ihre Sätze ausgespuckt. So fragte ein Chauffeur einen arabischen Fahrgast kürzlich: «Du haben Halbtax?» Auf Baustellen ruft der Schweizer dem portugiesischen Arbeitskollegen «Du holen Hammer» zu und TV-Koch Daniel Bumann rät der italienischen Wirtin: «Wenn hast du kleinere Karte, kannst du das noch perfekter machen.»

Umfrage Haben Sie schon einmal jemanden, der Schweizerdeutsch versteht, auf Idioten-Deutsch oder Hochdeutsch angesprochen? Ja. Das ist mir schon passiert.

Nein. In der Schweiz spreche ich mit allen Leuten zuerst einmal auf Schweizerdeutsch.

Vielleicht.

Nein. Wenn ich nicht sicher bin, frage ich die Person zuerst, ob sie Schweizerdeutsch oder Deutsch spricht.

Laut Mustafa Atici, Präsident der SP MigrantInnen, werden Migranten häufig auf Idioten-Deutsch angesprochen. Auch Passanten mit Wurzeln in Eritrea, Sri Lanka, im Kongo, in der Dominikanischen Republik, in Algerien und in Thailand können ein Lied davon singen, wie eine Strassenumfrage zeigt (siehe Video).



(bz)