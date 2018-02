Befürworter hoffen auf «Trotz»-Ja-Sager

Die No-Billag-Initiative sei ein «Anschlag auf die Demokratie» und ein «Angriff auf die Solidarität», schreiben die Gegner der Initiative. Um «die Bombe zu entschärfen», soll Geld gespendet werden, schreibt Operation Libero. Für die Journalistin Olivia Kühni geht die martialische Sprache zu weit. Auf Twitter lässt sie ihrem Unmut freien Lauf: «Wenn ich noch einmal ein Weltuntergangsmail zu #NoBillag bekomme, stimme ich aus kindischem Trotz Ja. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten.»

Wenn ich noch einmal ein Weltuntergangsmail zu #NoBillag bekomme, stimme ich aus kindischem Trotz Ja. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. — Olivia Kühni (@o_kuehni) February 11, 2018

Auf ihren Tweet erhielt Kühni viel Kritik und Häme. «Ich kann dir ein Care Team googeln, wenn du so sehr leidest», schreibt ein User. Ein weiterer Initiativ-Gegner schreibt: «Der Beifall der #nobillag-Jünger ist der Dame schon mal gewiss.» Und einer schreibt: «Das ist schlicht dumm und unverantwortlich.» Nur wenige Stunden nach dem Absetzen des Tweets rudert Kühni zurück: «Ihr könnt euch beruhigen; ich werds nicht tun. Andere vielleicht schon.»

Ihr könnt euch beruhigen; ich werd's nicht tun. Andere vielleicht schon - ein wenig Demut ist immer wichtig in Abstimmungskämpfen in einem direktdemokratischen Land. — Olivia Kühni (@o_kuehni) February 12, 2018

«Mit Drohungen verstimmt man den Wähler»



Das schliesst Politologe Louis Perron grundsätzlich nicht aus: «Drohungen mit dem Schlaghammer funktionieren in Kampagnen nicht mehr so gut wie früher. Die Leute sind abgestumpfter geworden". Dass das für einen Sieg der Initianten reichen wird, bezweifelt Perron aber. Viele Leute seien sicher froh, wenn die Kampagne dann vorbei sei. Die lange Dauer des Abstimmungskampfes spiele aber eher den Gegnern in die Hände. «Stand der Dinge heute rechne ich mit einem Nein.» Dafür sprechen auch die letzten Umfragen.

Umso mehr hofft Andreas Kleeb, Kampagnenleiter von No-Billag, auf den Trotz-Effekt aus den Reihen der Gegner. «Ich bin überzeugt, dass die Angstkampagne den gewünschten Effekt verfehlen wird und die Wähler die Untergangsszenarien als reine Panikmache entlarven.»

«Volltreffer mitten in den Schiffsrumpf»



Laura Zimmermann wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, mit ihrer Kampagne Weltuntergangsstimmung verbreiten zu wollen. «Ganz im Gegenteil. Die Initiative ist so radikal, dass die Kampagne einfach deutlich ausfallen muss», sagt die Co-Präsidentin von Operation Libero, die auch im Vorstand von «Nein zum Sendeschluss» sitzt. Unabhängige Medien gehörten zu den Säulen der Gesellschaft, daher sei die Initiative als direkter Anschlag auf die Demokratie anzusehen.

Dass sich dennoch einige No-Billag-Gegner überlegen, aus Trotz ein Ja in die Urne zu legen, kann sich Zimmermann nicht erklären. «Diese Leute sollten nochmals den Initiativtext durchlesen. Ein Ja aus Trotz ist kein Schuss vor den Bug, sondern ein Volltreffer mitten in den Schiffsrumpf.»



