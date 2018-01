Bist du ein absoluter Olympia-Muffel?

Die Schweiz ist eine Skination. Und nach den zuletzt starken Resultaten von Beat Feuz, Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern ist auch die Vorfreude der Bevölkerung auf die kommenden Olympischen Winterspiele gross. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Intervista interessiert sich jeder Vierte sehr stark für die Spiele im südkoreanischen Pyeongchang. Weitere 47 Prozent interessieren sich zumindest ein wenig für den Anlass, der am 9. Februar 2018 losgeht.

Beinahe alle Interessierten werden die Spiele auch am Fernsehen, Radio oder in sonstigen Medien verfolgen. Am meisten auf Interesse stösst Ski Alpin. Es ist bei 77 Prozent der Befragten die beliebteste Sportdisziplin. Vor allem bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen gehört Ski Alpin zu den Favoriten. Jüngere Personen zwischen 14 und 29 interessieren sich laut Umfrage vor allem für Wettbewerbe im Bereich Ski-Freestyle und Snowboard.

Westschweizer wollen Olympia in der Schweiz

Swiss Olympic nominierte für die diesjährigen Winterspiele mit 171 Personen eine Rekordzahl von Sportlerinnen und Sportlern. Der Anspruch an die Schweizer Delegation ist auch in der Bevölkerung hoch. Eine Mehrheit der Befragten erwartet mindestens so viele Medaillen wie in Sotschi 2014, als die Schweizer mit elf Medaillen im Gesamtranking auf Platz zehn lagen.

Dass auch der Bund Olympia-Fan ist, ist bekannt. Im Oktober 2017 entschied der Bundesrat, die Olympia-Kandidatur von Sion 2026 mit acht Millionen Franken zu unterstützen. Finden die Spiele tatsächlich in der Schweiz statt, will der Bund bis zu 995 Millionen Franken beisteuern. In der Bevölkerung stösst dieses Vorhaben bei vielen auf Unverständnis.

Zwar sind in der Westschweiz 43 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Winterolympiade wieder in der Schweiz durchgeführt werden soll – egal, was es kostet. In der Deutschschweiz ist nur jeder Fünfte dieser Meinung. 37 Prozent der Deutsch- und 28 Prozent der Westschweizer unterstützen aber eine Austragung der Spiele in der Schweiz, wenn die Kosten dafür gesenkt werden.

(dk)