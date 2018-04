«Ein Selfie mit dem Bären würde ich nicht machen»

Am Montag wurde im Gebiet Gerschnialp oberhalb Engelberg ein Braunbär beobachtet. Auf einem Bild ist zu sehen, dass der Bär nur wenige Dutzend Meter entfernt an einem Pistenbully mit zwei Arbeitern vorbeispaziert. Ein Experte erklärt die ungewöhnliche Sichtung und sagt, ob der Bär gefährlich ist.

Herr Ryser*, sind Sie überrascht, dass der Bär in Engelberg aufgetaucht ist?

Nein. Wir gehen davon aus, dass es sich beim Bären um M29 handelt, also den Bären, der letztes Jahr in Bern gesichtet wurde. Braunbären sind grundsätzlich sehr grossräumig unterwegs und sind auf ihren Wanderungen weder durch Gletscher noch durch Berge oder Schnee aufzuhalten. Vermutlich ist M29 aus dem Winterschlaf aufgewacht und sucht jetzt nach Nahrung. Es könnte sein, dass er in den Lawinenkegeln nach Fallwild sucht, das in der Lawine umgekommen ist.

Ist M29 ein Problembär, weil er den Leuten so nahe kommt?

Nein, ganz im Gegenteil. M29 scheint ein sehr scheuer Bär zu sein, der sehr zurückgezogen lebt. In der Zeit, die er schon in der Schweiz lebt, ist er verhältnismässig selten beobachtet worden. Man kann schon sagen, dass er sich durch die Arbeiter auf der Piste nicht stören liess. Aber M29 ist nicht einer, der die Nähe des Menschen sucht. 2016 hat er einmal ein Bienenhaus geknackt, ansonsten sind keine anderen Schäden vermeldet.

Für die Bevölkerung besteht also keine Gefahr?

Nein, bei richtigem Verhalten grundsätzlich nicht. Natürlich muss man den gesunden Menschenverstand walten lassen. Ein Bär greift einen Menschen nicht einfach an. Aber für ein Selfie sollte man dem Bären trotzdem nicht zu nahe kommen. Wer ihm begegnet, soll durch normales Reden auf sich aufmerksam machen, denn Bären sehen relativ schlecht. Wenn ein Bär darum auf die Hinterbeine steht, ist das nicht als Zeichen der Bedrohung zu verstehen, sondern der Neugierde.

Ab wann wird ein Bär zur Bedrohung?

Bei uns vor allem, wenn er den Menschen mit Futter assoziiert. Es ist also wichtig, dass der Bär in der Umgebung des Menschen nichts zu fressen findet. Übrig gebliebenes Essen von Picknicks sollte eingepackt werden, Abfalleimer sollten bärensicher sein. Aber wie gesagt – M29 ist ein sehr gäbiger Bär, der offenbar kaum Probleme verursacht. Es gibt trotzdem Leute, die Angst vor der Natur haben. In der Schweiz gab es über hundert Jahre lang keinen einzigen Bären, da ging der natürliche Umgang mit diesen Tieren verloren. Schlussendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als uns miteinander zu arrangieren, denn die Trentiner Bären werden sich wohl weiter fortpflanzen, und es werden auch in Zukunft Bären von Italien in die Schweiz kommen. Bis es hierzulande Nachwuchs gibt, wird es wahrscheinlich aber noch ein wenig dauern. Bis jetzt sind nur männliche Bären in die Schweiz gekommen.

*Andreas Ryser ist Zoologe und arbeitet bei der Fachstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement Kora. Die Fachstelle forscht im Auftrag von Bund und Kantonen darüber, wie der Mensch am besten mit Wolf, Luchs und Bär zusammenleben kann.

(dk)