«Meine Kinder könnten nicht zur Schule gehen»

Die Kamerunerin Marta* (35) ist zweifache Mutter und lebt seit vier Jahren in der Schweiz – ohne Aufenthaltsbewilligung. Sie ist ein sogenannter Sans-Papiers (siehe Box). Nachdem ihre Mutter vor Jahren nach Italien emigriert war, konnten sie dank des Familiennachzugs nachkommen. 13 Jahre lang war sie in Italien, machte ihren Bachelor in Bank- und Finanzwesen, bekam zwei Kinder. Da sie nach deren Geburt keinen Job fand, kam sie in die Schweiz. «Jeden Morgen wache ich auf und denke: Heute könnte alles vorbei sein.»

Was ist ein Sans-Papiers?



Der Begriff Sans-Papiers wird für Menschen benutzt, die über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügen, aber dennoch in der Schweiz leben. Zur Zeit leben gemäss Schätzungen 90'000 bis 250'000 Sans-Papiers in der Schweiz. Menschen ohne Papiere sind nicht zwingend Flüchtlinge. Sie verlassen aus verschiedensten Gründen ihr eigenes Land. Auch Personen, deren Asylgesuch in der Schweiz abgelehnt wurde, sind Sans-Papiers, wenn sie die Schweiz nicht verlassen. Oftmals sehen sich Sans-Papiers dazu gezwungen, sich eine illegale Arbeit zu suchen. Sie sind vermehrt in der Gastronomie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft oder in privaten Haushalten tätig. (wsa)

Obwohl Marta illegal hier ist, besuchen ihre beiden Söhne im Alter von sechs und acht Jahren eine Primarschule in Zürich – dank der Vermittlung einer Beratungsstelle für Sans-Papiers. Marta lebt mit ihrer Mutter und ihren Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Die Kinder wüssten nicht, dass sie illegal in der Schweiz sind. Marta will für sie ein Leben ohne Angst: «Sage ich es ihnen, nehme ich ihnen die Freiheit weg.»

Kommission fordert härtere Kontrollen von Sans-Papiers

Dass man wie beim Schulbesuch von Kindern von Sans-Papiers ein Auge zudrückt, will die nationalrätliche Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) ändern. In einer Motion verlangt sie, dass Sans-Papiers keine AHV oder Krankenversicherung mehr erhalten und Arbeitgeber, die Sans-Papiers beschäftigen, härter bestraft werden sollen. Auch sollen Lehrpersonen Schüler ohne Papiere bei den Behörden melden.

Für die SGK ist die heutige Situation der Sans-Papiers in der Schweiz widersprüchlich. Obwohl diese Personen nicht dauerhaft in der Schweiz sein dürften, könnten sie AHV und Krankenversicherung beziehen oder zur Schule gehen, wie die Kommission in der Motion schreibt. Heinz Brand, SVP-Nationalrat und SGK-Mitglied, sagt: «Darum ist es wichtig, dass schweizweit einheitliche Kontrollen durchgeführt werden. Dafür braucht es die verschärfte Gesetzgebung.»

Die Motion der SGK soll laut Brand die Lage der Sans-Papiers in der Schweiz nicht verschlechtern. Vielmehr wolle man ein Signal setzen. «Es kann nicht sein, dass Sans-Papiers als billige Arbeitskräfte von Arbeitgebern ausgenutzt und abgezockt werden», so Brand. Das Ziel der SGK sei, für sie «einen Weg aus der Illegalität und eine Exit-Strategie zu entwickeln». Am Donnerstag wird sich nun die Staatspolitische Kommission mit dem Thema befassen.

«Das würde meinen Kindern all ihre Träume rauben»

Für Marta ist die Motion «ein Albtraum»: «Es würde bedeuten, dass meine Kinder nicht mehr in der Schweiz in die Schule gehen könnten. Das würde ihnen all ihre Träume für die Zukunft rauben.» Dass ihre Kinder überhaupt zur Schule gehen können, verdankt Marta der Anlaufstelle für Sans-Papiers Zürich. Diese organisiert den Schuleintritt gemeinsam mit der jeweiligen Schule und stellt sicher, dass diese die Daten der Kinder und Eltern schützt.

Bea Schwager, Leiterin der Anlaufstelle für Sans-Papiers Zürich, befürchtet, dass die Vorlage den Personen ohne Papiere das Leben erschwert. Sie weiss: «Ohne geregelten Aufenthaltsstatus können Sans-Papiers keiner legalen Arbeit nachgehen. Sie leben in einer ständigen Unsicherheit.» Würde das Gesetz verschärft, bedeute das für die Kinder der Sans-Papiers, nicht mehr zur Schule gehen zu können. Das widerspricht laut Schwager dem Menschenrecht auf Bildung.

Marta spricht meist italienisch. Französisch und Englisch könne sie auch. «Und ich besuche einen Deutschkurs.» Denn ihre Hoffnung ist, einen Job zu finden, sich gut zu integrieren und schliesslich dank eines Härtefallgesuches eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu bekommen. Laut Schwager von der Anlaufstelle ist das eine von zwei Möglichkeiten, um der Illegalität zu entkommen: «Entweder liegt ein schwerwiegender Härtefall vor und das Gesuch wird bewilligt oder die Person könnte im Rahmen eines Familiennachzugs zu ihrem allfälligen Ehepartner ziehen und so eine Aufenthaltsbewilligung erhalten.» Bei beiden werde jeweils der Einzelfall geprüft.

*Name der Redaktion bekannt.