Schneider-Ammann ist der unbeliebteste Bundesrat

An der ersten Tamedia-Wahlumfrage haben am 4. und 5. Januar 20'422 Personen aus der ganzen Schweiz online teilgenommen. Die Umfrage wird in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten. Bis zu den eidgenössischen Wahlen am 20. Oktober 2019 sind insgesamt sechs Erhebungen geplant. Weitere Informationen finden Sie hier . (20M)