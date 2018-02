Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus hat dazu aufgefordert, einen Monat lang vegan zu leben. Vier 20-Minuten-Leser haben das Experiment gewagt. Lesen Sie, wie sie sich bisher geschlagen haben.

Jessica J.* (26): «Ich habe bis jetzt vier Kilogramm abgenommen»



«In den letzten Tagen hatte ich einige Mühe mit der Vegan-Challenge. Besonders wenn man unterwegs ist und einfach nur Snacks zur Auswahl hat, ist es schwierig, dem zu widerstehen. Ich muss mir immer schon im Voraus überlegen, wo ich etwas Veganes einkaufen kann.

Sonst funktioniert es ganz gut. Unter der Woche bin ich im Büro und kann das Essen mitnehmen. Mein Umfeld hat sich langsam darauf eingestellt. Die meisten Leute freuen sich aber schon darauf, dass ich ab Donnerstag wieder Schokolade essen kann. Das ist für mich nämlich der härteste Teil der Challenge – der Verzicht auf Fleisch macht mir nichts aus. Da ich auf künstlichen Zucker verzichte, habe ich bisher vier Kilogramm abgenommen. Aber ich habe nie Hunger und bringe im Sport auch meine Leistung.»

Nicola B.* (30): «Ich kann das Ende des Monats kaum erwarten»



«Zur Vegan-Challenge muss ich einfach sagen: Ich habe es verbockt, denn es hat in Basel Käsekuchen gegeben. Und die sind einfach so geil, ich musste sie einfach nehmen. Und Sushi habe ich auch schon gegessen. Den Rest des Monats will ich aber noch durchziehen. Ich habe durch die Vegan-Challenge viele tolle Lebensmittel kennengelernt. Aber der Lebensstil ist nichts für mich.

Meinen Kollegen ist es immer noch egal, dass ich mich vegan ernähre. Ich kann es jetzt aber kaum erwarten, dass der Monat bald vorbei ist und ich endlich wieder mit ihnen essen gehen kann.»

Katja J.* (24): «Der Verzicht auf Schokolade ist sehr schlimm»





«Wir befinden uns momentan vor meinem zweiten Zuhause – dem Tibits. Ich war zum ersten Mal seit Monaten wieder krank, wahrscheinlich wegen der Ernährungsumstellung. Auch von der Psyche her war es ein Auf und Ab. Eigentlich geht es mir gut, aber mein Körper hat ein wenig Mühe damit. Vom Gewicht her habe ich aber noch keinen grossen Unterschied bemerkt.

Ich gehe gern ins Tibits, in die Schiffküche in St. Gallen und auch sonst gibt es vegane Läden, wo man alles Mögliche erhält. Ich glaube aber nicht, dass ich mich nach diesem Monat noch vegan ernähren werde. Vor allem der Verzicht auf Schweizer Schokolade ist für mich sehr schlimm. Aber ich überlege mir, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren.»

Joëlle E.* (23): «Ich durfte einen veganen 6-Gänger essen»



«Heute darf ich etwas ganz Besonderes machen. Ich darf nämlich im Restaurant Genussreise, meinem Arbeitsplatz, essen. Sie bieten in der Regel zwar mehrheitlich Fleischgerichte an, kochen nun aber für mich einen veganen Sechs-Gänger. Meine ganze Familie ist dabei, isst aber nicht vegan.

In den bisherigen 4 Wochen habe ich 3 Kilogramm verloren, was mich auch selber überrascht hat.»

Wie das Menü aussieht und ob es geschmeckt hat, sehen Sie im Video.

* Namen der Redaktion bekannt