Hier ist die Zunge länger als der Penis

«Ich mein ja nur...», schreibt ein Facebook-User zu diesem Bild des Wiler Wappens in einer Gemeinschaftsgruppe von Wil SG. Und: «De Moment, wod merksch, dass dini Zunge länger isch als din Penis». Tatsächlich: Das Geschlechtsteil des Wiler Bären ist deutlich kleiner ist als seine Zunge.

Umfrage Sind Sie ein Wappen-Fan? Ja, Wappen sind faszinierend.

Ein wenig.

Eher weniger.

Nein, Wappen interessieren mich nicht.

Damit ist der Wiler Bär nicht allein, wie die Bildergalerie zeigt. Auch Bären, Steinböcke, Löwen und Wildschweine anderer Wappen sind oben besser bestückt als unten. Doch warum ist das so?

Nur Farbe vorgegeben, Grösse nicht

«Grundsätzlich gilt, dass der Zeichner in der Ausgestaltung der Wappenmotive eine recht grosse Freiheit hat», sagt Heraldiker Hans Rüegg, der sich sei Jahrzehnten mit Wappen auseinandersetzt. Massgebend sei die Beschreibung des Wappens, die sogenannte Blasonierung. Nach ihr müssten sich Heraldiker bei dem Zeichnen richten. Beim Wiler Wappen sei die Farbe Rot für die Zunge und das Geschlechtsmerkmal vorgegeben sowie die aufrechte Stellung des Bären und die Farbe Schwarz. Über das Grössenverhältnis sei jedoch nichts angegeben.

«Kantons- und Gemeindewappen sind grösstenteils aus Familienwappen entstanden», sagt Rüegg weiter. Man habe charakteristische Merkmale betont: «Damals ist es einfach wahnsinnig modern gewesen, ein Tier so darzustellen.» Die Grösse der Zunge und des Gemächts sollte einfach harmonisch aussehen. Was dargestellt wird, sollte Eindruck machen: «Deshalb werden des öfteren auch die Zähne gross eingezeichnet als Zeichen für Stärke oder Angriff.» Gemäss verschiedenen Internet-Quellen steht die Zunge in einem Wappen für Wehrhaftigkeit, der Penis für Mannhaftigkeit.

Was ist nun wirklich grösser?

Dass die Zunge beim Bären länger als sein Penis ist, stimmt wohl eher nicht, doch Bärenexperte Reno Sommerhalder meint mit einem Lachen: «Ich nehme an, dass der Penis während der Paarungszeit der Bären im Juni länger ist und die Zunge dann später, wenn es um das Honigschlecken geht.»

Auch beim Menschen gilt grundsätzlich: Das Geschlechtsteil des Mannes ist grösser als die Zunge. Denn wie Forscher in einer Studie herausgefunden haben, beträgt die durchschnittliche Länge eines Penisses im erigierten Zustand 13,12 Zentimeter. An diesen Wert kommt nicht einmal die längste menschliche Zunge der Welt heran, und herausstrecken kann man sie durchschnittlich etwa fünf Zentimeter.

Sehen Sie in der Bildstrecke die weiteren Wappen-Beispiele von Schweizer Kantonen und Gemeinden.

Auch Mario Torriani vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) beschäftigte sich bereits ausführlich mit den Wappentieren und deren Geschlechtsteilen. Sehen Sie in den folgenden Videos, wie er als Kurt Stüdeli zu den Tieren der Kantone Graubünden, Thurgau, Bern, Schaffhausen und der beiden Appenzell referiert.



Kurt Stüdeli (Mario Torriani von SRF 3) referiert über die Geschlechtsteile des Bündner Steinbocks.



Kurt Stüdeli (Mario Torriani von SRF 3) referiert über die Geschlechtsteile des Bären der beiden Appenzell.



Kurt Stüdeli (Mario Torriani von SRF 3) referiert über die Geschlechtsteile der Löwen des Kantons Thurgau.



Kurt Stüdeli (Mario Torriani von SRF 3) referiert über die Geschlechtsteile des Berner Bären.



Kurt Stüdeli (Mario Torriani von SRF 3) referiert über die Geschlechtsteile des Schaffhausener Schafbocks.

(lad)