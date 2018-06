«Ich habe mich einfach diskriminiert gefühlt», sagt Leser-Reporter Danijel Peric aus St. Gallen am Montag zu 20 Minuten. Der 31-Jährige mit serbischen Wurzeln besuchte am Sonntag mit seiner Familie das Public Viewing in der FM1-WM-Arena in Arbon TG.

Die Location habe ihm zunächst sehr gut gefallen. Vor allem an den Flaggen aller spielenden Nationen, die rund herum hingen, habe er Freude gehabt: «Ich habe alle angeschaut. Und wie das so ist, sucht man sofort die eigene», erzählt Peric. Er wurde enttäuscht: «Gerade lief das Spiel Serbien gegen Costa Rica – und ausgerechnet die serbische Flagge hing nicht.»

Auch die anwesenden Freunde Perics und seine Familie seien konsterniert gewesen. «Wir haben uns einfach scheisse gefühlt», so Peric. Sofort sei er zur Bar gegangen und habe nachgefragt. Das Personal habe jedoch nicht besonders freundlich reagiert: «Sie hatten wohl keinen Bock, mit mir zu reden», sagt er weiter. Er habe sich daraufhin schriftlich bei FM1 Today gemeldet.

«Alle Flaggen waren da, nur die serbische nicht»

Lieferant schickte zweimal Australien

Als Erklärung gaben die Organisatoren gegenüber dem 31-Jährigen schliesslich an, dass ein Missgeschick geschehen sei. Das bestätigt auch Veranstaltungsleiter Urs Brülisauer auf Anfrage: «Wir haben ein Nationen-Set gekauft und die serbische Flagge war aus Versehen nicht dabei.» Stattdessen habe der Lieferant zweimal die australische Flagge geliefert. Aufgefallen sei das dem Team beim Aufhängen der Flaggen nicht: «Wir haben nicht darauf geachtet, da wir die Flaggen nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgehängt haben», so Brülisauer.

Eine diskriminierende Absicht sei also nie vorhanden gewesen. «Wir haben sofort eine serbische Flagge bestellt, nachdem wir von unsere Gästen auf den Fehler aufmerksam gemacht worden waren», so der Veranstaltungsleiter weiter. Ab Montagabend soll dann in der WM-Arena auch die serbische Flagge hängen.

