«Auch Schweizer sind nicht immer willkommen»

Einbürgerungsverfahren sorgen immer wieder für Diskussionen, etwa jener vonaus Montlingen, der landesweit Schlagzeilen machte. Der 22-jährige, bestens integrierte Kosovare lebt dort seit seiner Geburt und spricht perfekt Schweizerdeutsch, hat keine Vorstrafen und bezog nie Sozialhilfe. Weil er aberim Dorf kannte, wurde ihm die Einbürgerung verwehrt. Zudem wurde er zu seinem muslimischen Glauben befragt. «Nicht, dass Sie jetzt hier ihren Teppich ausbreiten und zu beten beginnen», soll es bei der Befragung geheissen haben. Dass er nicht im Vereinsleben aktiv ist, wurde ihm ebenfalls negativ ausgelegt. Laut eigener Aussage war er als Jugendlicher im FC aktiv, womit er aus Zeitgründen aber aufhören musste, denn er arbeitet in Weinfelden und studiert an der Höheren Fachschule. Ahmeti hat laut FM1 Today beim Kantoneingelegt. Das Verfahren läuft noch.Im letzten Jahr machte der Fall vonin Buchs AG Schlagzeilen. Die 25-Jährige ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. In zwei Einbürgerungsgesprächen ging es etwa darum, ob die Türkin bei einemeinkaufe. Auf die Frage nach einem typischen Schweizer Sport antwortete sie mit «Ski», die Kommission wollte aberhören. Deshalb erteilte die Behörde Yilmaz den Pass nicht, weil sie die «Voraussetzungen der erfolgreichen Integration nicht erfülle». Yilmaz protestierte gegen den Entscheid und erhielt im Oktober 2017 doch noch einenAuch der Deutschewurde nach 15 Jahren in der Schweiz und eigener Firma in Kreuzlingen nicht eingebürgert. Im Einbürgerungsgespräch ging es etwa darum, den Begriffzu erklären oder vier Museen zu nennen.