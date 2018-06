Grüne wollen nach Sieg Klingeln statt Hupen

Wie die Jungen Grünen St. Gallen in einer Medienmitteilung schreiben, löse das unnütze Herumfahren und Hupen bei der Partei grosses Unverständnis aus: «Autokorsos machen in keinerlei Hinsicht Sinn», sagt Co-Präsident Manolito Steffen.

Es entstehe dadurch ein höheres Verkehrsaufkommen und dies sorge vor allem in den Städten für stockenden Verkehr und löse eine überdurchschnittliche Luftverschmutzung durch die Autoabgase aus. «Zusätzlich sind die Lärmemissionen durch das laute und anhaltende Hupen für Mensch und Tier vor allem am Abend belastend», so Steffen weiter. Er verweist dabei auf den letzten Schweizer Nati-Sieg gegen Serbien, nach dem es im Zentrum der Stadt St. Gallen zu gefährlichen Situationen und massiven Verkehrsbehinderungen gekommen sei.

Für die Gemeinschaft und die Gesundheit

Die Jungen Grünen St. Gallen sind der Meinung, die Freude nach den Partien könne auch auf anderem Weg ausgedrückt werden – in Form klingelnder Velokorsos. Diese würden die Umwelt nicht belasten und ebenfalls ein starkes Gemeinschaftsgefühl auslösen. Zudem würde etwas für die eigene Gesundheit getan.

Hupende Autos nach den Matchen stossen aufgrund der Lärmbelästigung auch bei der Kantonspolizei St. Gallen nicht auf Begeisterung: Jedoch werden sie bis eine Stunde nach Spielschluss toleriert, wie die Polizei mitteilte. Wer danach noch hupend durch die Gegend fährt, muss mit einer Busse von 40 Franken rechnen.

