«Ich trank mit dem Täter noch einen Grappa»

In einem Einfamilienhaus in Gossau SG verletzte am Freitagmorgen ein 64-jähriger Mann eine 68-jährige Frau mit einem Messer und flüchtete dann. Er wurde noch am Nachmittag des selben Tages von der Polizei geschnappt und festgenommen. Wie sich herausstellte, waren die involvierten Personen nicht am Tatort gemeldet und auch nicht verwandt mit dem dort wohnhaften Senior.

Beziehungsdelikt in Gossau

Unter Schock

Dieser äusserte sich am Sonntag gegenüber 20 Minuten erstmals öffentlich zur Tat. «Der Mann war mein Freund und besuchte mich an diesem Morgen», sagt er. Sie hätten sich niedergesetzt, einen Grappa getrunken und sich unterhalten. Dann kam das spätere Opfer (68) ins Haus. Sie ist sie die Ex-Freundin des 64-jährigen Besuchers. «Sie arbeitet als Köchin und Chauffeuse für mich», so der Hausbesitzer. Die beiden seien sechs Jahre lang ein Paar gewesen, vor ein paar Wochen hätten sie sich getrennt.

Spital verlassen

Warum die Situation an dem Vormittag derart eskalierte, möchte der Hausbesitzer nicht sagen. Für ihn sei es ein riesiger Schock gewesen: «Es war schlimm zu sehen, wie der grosse Mann die kleine Frau packte», sagt er. Der Senior selbst blieb unverletzt.

Das Opfer hat das Spital inzwischen wieder verlassen können. Die Verletzungen stellten sich als nicht so schwer heraus, wie ursprünglich angenommen. Der Angreifer traf mit seinem Messer keine inneren Organe. Gegen ihn läuft eine Strafuntersuchung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.

(viv)