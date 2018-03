«Das wird mein neues Spielzeug sein»

«Die neuen Züge der Appenzeller Bahnen werden das Landschaftsbild im Vergleich zu den alten Zügen neu prägen», sagt Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen AG. Am Dienstag wurde der erste neue Zug, genannt «Walzer», für die Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen nach Gossau geliefert. Er ist einer der fünf neuen Zügen auf dieser Linie. Nebst diesen haben die Appenzeller Bahnen zudem elf neue Züge, genannt «Tango», für die Linie Trogen–St. Gallen–Appenzell bestellt.

Modernisierung der Appenzeller Bahnen im Fahrplan



Die Appenzeller Bahnen sind mit der umfassenden Modernisierung auf Kurs. Die Bauarbeiten im Ruckhaldetunnel sind weit fortgeschritten. Der rund 700 Meter lange Tunnel bildet das Herzstück der Modernisierung. Es ermöglicht durch die Fahrzeitverkürzung den Viertelstundentakt zwischen St. Gallen und Teufen. Dieser wird ab Februar 2019 während der Hauptverkehrszeiten umgesetzt. Im Tunnel ist der Rohbau abgeschlossen, sodass ab April die Gleise und Bahntechnik eingebaut werden können.



Am Ostermontag, 2. April, fahren die Züge der Appenzeller Bahnen letztmals über die Ruckhalde. Ab Dienstag, 3. April, fahren zwischen St. Gallen und Teufen während 187 Tagen Bahnersatzbusse. Der Unterbruch wird am 6. Oktober mit einem Eröffnungsfest für die Bevölkerung zwischen St. Gallen und Riethüsli abgeschlossen. Ab dem 7. Oktober fahren die neuen Züge fahrplanmässig über die Neubaustrecke.



Der Ablad des ersten Zugs für die Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen im Zeitraffer. (Video: Appenzeller Bahnen)

Spezielles Innendesign

Das Ereignis lockte Zuschauer an: «Ich freue mich auf die neuen Züge», sagt ein Zugführer der Appenzeller Bahnen, der sich sogar in seinen Ferien extra Zeit nahm, dem Ablad des ersten «Walzers» anzuschauen. «Das wird mein neues Spielzeug», meint er mit einem Lachen. Neu wird vor allem der Innenraum der Züge: «Sie sind geräumiger und komfortabler, haben eine Klimaanlage und behindertengerechte WC-Anlagen», so Baumgartner. Das seien ganz viele Vorteile, die das Unternehmen ihren Kunden künftig bieten könne.

«Das wird mein neues Spielzeug sein»

Die fünf neuen Züge auf dieser Linie werden dem Appenzellerland und seinen Traditionen gewidmet. Das Design richtet sich nach dem Brauchtum der Region. «Jeder Zug ist einem Brauch zugeordnet, dieser erste hier dem Silvesterchlausen», sagt Baumgartner. Im Gegensatz zu den elf Zügen der Linie Trogen-St. Gallen-Appenzell sind diese fünf mit einer Länge von 58,8 Meter länger und einer Breite von 2,65 Meter breiter. «Deshalb kommen sie aber nur auf dieser Linie zum Einsatz, für die andere Linie wären sie zu gross und würden nicht um die schmalen Kurven kommen», so Baumgartner.



Der Zug rollt. (Video: Appenzeller Bahnen)

Ab Juni für die Fahrgäste im Einsatz

Jeder der neuen Züge kostet für sich rund acht Millionen Franken. Die gesamte Modernisierung der Infrastruktur der Appenzeller Bahnen liegt bei gut 300 Millionen Franken. Die alten Züge werden keine Zukunft mehr haben: «Sie werden ausgemustert und entsorgt. Käufer findet man für diese keine mehr», so Baumgartner.

Der «Walzer» wird während der nächsten Monate für Testfahrten unterwegs sein, bevor er im Juni in den Fahrgastbetrieb geht. Seine vier «Kollegen» werden im Monatstakt ausgeliefert. Die Züge der Linie Trogen-St. Gallen-Appenzell wird man ab August 2018 im Einsatz sehen.



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der erste neue Zug für die Linie Trogen-St. Gallen-Appenzell nach St. Gallen geliefert. (Video: Appenzeller Bahnen)



Am Montag durften Medienschaffende den ersten «Tango» in der Werkstätte in Speicher begutachten. Hier sehen Sie die Einfahrt des ersten neuen Fahrzeugs. (Video: Appenzeller Bahnen)



(lad)