«Den Bentley habe ich von meinem Vater geerbt»

Zum ehemaligen Halter des in Uznach demnächst zu versteigernden Luxus-Bentley kommt immer mehr ans Tageslicht. Die Betreibungen gegen S.* belaufen sich teilweise auf mehrere Zehntausend Franken, wie Recherchen von 20 Minuten ergaben.

Um die Schulden zu tilgen wird der Luxus-Bentley von S. im Wert von ca. 130'000 Franken durch das Betreibungsamt zwangsversteigert.

Nebst Betreibungsämtern mussten sich auch die Strafverfolgungsbehörden dem jungen Westschweizer befassen: 2014 kassierte er im Kanton Fribourg einen Strafbefehl wegen Betrugs, ein Jahr darauf war wiederum Gegenstand von Ermittlungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

«Oxford war ein Witz»

Ehemalige Nachbarn zeichnen ebenfalls kein schmeichelhaftes Bild des 23-Jährigen: So habe er sich stets Geld geliehen und nie zurückbezahlt, im Namen von Dritten Sachen bestellt und sich auch sonst unrechtmässig bereichert. Man habe aber schon länger nichts mehr von ihm gehört, heisst es.

Am Mittwoch nun hat sich S. bei 20 Minuten gemeldet. Mit seiner kriminellen Vergangenheit wolle er abschliessen, beteuert er. Über seine Vergangenheit will S. nicht sprechen: «Das geht niemanden etwas an.» Auch worum es bei den Verfahren von 2014 und 2015 ging, will er für sich behalten. Er habe, als er jünger war, viel Mist gebaut und Schulden angehäuft und wolle jetzt davon loskommen. In der Versteigerung des Bentley sieht er seine Chance: «Das Auto habe ich legitim als Erbe meines Vaters erhalten», gibt er an. Durch die erzielte Summe hoffe er, seine Schulden begleichen zu können. Aktuell absolviere er eine Ausbildung und halte sich schadlos, wie er beteuert. Die Angabe in seinem Facebookprofil, in Oxford studiert zu haben, sei ein Witz gewesen, betont er.

Tilgt der Bentley alle Schulden?

Zudem stimme es auch nicht, dass er im Marketing tätig gewesen sei. Er habe lediglich Links weiterverbreitet, sich selber aber nie an einer Firma beteiligt. Die verbreiteten Links führten zu einem schneeballähnlichen System aus den USA, das sich unlängst aus Deutschland zurückzog, nachdem Konsumentenschützer es als dubios bezeichneten. «Damit habe ich nichts zu tun, ich habe die Seiten nur verlinkt», so S.

Wie viel Geld der Bentley bei der Versteigerung erzielen wird und ob er tatsächlich alle Schulden von S. tilgen kann, bleibt offen. Der Wagen unterliegt keinem Mindestgebot, die Höhe von S. Schulden ist unbekannt.

* Name der Redaktion bekannt

(tso)