«Der blutige Kampf ging über die ganze Terrasse»

Zwei Mitarbeiter und der Wirt eines italienischen Restaurants in Rapperswil-Jona sind am Samstagabend verletzt worden, als ein Mann mit einem Messer auf sie losging. Die Polizei nahm im Verlaufe der Nacht ein Ehepaar fest: einen 33-jährigen Schweizer und eine 26-jährige Slowakin.

Am Sonntagmorgen war das Lokal bereits wieder offen – der Wirt, der das Restaurant an bester Lage zusammen mit seiner Frau führt, konnte das Spital schon wieder verlassen. Übler erwischt hat es zwei Angestellte, die noch im Spital liegen. Entsprechend bedrückt ist die Stimmung.



In Rapperswil kam es zu einem Angriff mit dem Messer.

«Überall war Blut»

Laut dem anwesenden Service-Personal kam die Slowakin in Begleitung ihres Ehemanns und zwei weiteren Männern in die Vinothek. Die vier Besucher seien schon reichlich angeheitert gewesen, als sie auf der Terrasse Platz nahmen. «Sie bestellten ein Aperol und drei Bier», so eine Service-Kraft zu 20 Minuten. «Sie haben angefangen, mich zu beleidigen, ohne dass ich etwas gesagt hätte.»

Später habe die Frau nach dem Chef verlangt. Diesen habe sie dann geschubst und ebenfalls beschimpft. Irgendwann habe deren Ehemann sein Taschenmesser gezückt und die Mitarbeiter angegriffen, erzählt ein zweiter Angestellter. «Überall war Blut, der Kampf ging über die ganze Terrasse.» Gemäss den Angestellten hat der Schweizer einen ihrer Kollegen viermal am Rücken mit dem Messer getroffen, einen anderen zweimal – am Bein und am Rücken – und den Chef einmal an der Seite. Als die Polizei kam, waren die Täter bereits auf der Flucht.

Handy vergessen

Laut den Angestellten hat die Polizei die Täter auch anhand eines Anzeigebilds auf dem Handy der Frau gefunden, das sie auf einem Stuhl liegenliess. «Die Polizei konnte sie am Sonntagmorgen festnehmen.»

Zum möglichen Motiv will sich die Wirtin nicht äussern. Gerüchteweise handelt es sich um einen Arbeitskonflikt. Der Schweizer habe ihrem Mann bereits zwei Wochen zuvor mit dem Tod gedroht. Dies sei der Polizei gemeldet worden.

Die Wirtin sagt, sie sei nun ständig in Kontakt mit den verletzten Mitarbeitern. Einer liegt im Spital in Lachen, einer im Spital Zürich. «Wir waren die ganze Nacht auf den Beinen und haben uns um sie gekümmert.» Sie seien ebenfalls geschockt und versuchten, den Vorfall auf ihre Art und Weise zu verarbeiten.

In Rapperswil-Jona festgenommen

Markus Rutz, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt, die Tatverdächtigen seien in Rapperswil-Jona festgenommen und am Sonntag erstmals befragt worden.

Tathergang und Tatmotiv seien Gegenstand der Ermittlungen. «Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Tat kein Zufall war, da sich die beiden Parteien kannten.»



(qll/daw)