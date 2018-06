«Serbien-Fans stiessen Leute auf die Strasse»

«Die Leute hatten wirklich Angst», sagt ein 26-jähriger Leser-Reporter. Er war am Freitagabend vor dem Kybunpark in St. Gallen beim Public Viewing des WM-Spiels Schweiz gegen Serbien. Nachdem die Schweiz in letzter Minute 2:1 gewann, kippte die Stimmung und es kam zu gewalttätigen Szenen: «An der Bushaltestelle wurden Passanten angegriffen, Autofahrer gefährdet und Velofahrer angespuckt», so der 26-Jährige. Er filmte die Geschehnisse von einer Strassenüberführung aus.

«In der Masse brach Panik aus»

Auslöser der Prügelei sei ein Fan gewesen, der mit einer albanischen Flagge vor einer Gruppe von fünf Serben-Fans jubelte. Diese fühlten sich provoziert und griffen den Jugendlichen an: «Sie sind ihm nachgerannt, teilten Faustschläge und Tritte aus», so der Augenzeuge. Das Ganze spielte sich in einer Masse von Fans ab, die friedlich auf den Bus wartete.

Der jugendliche Albanien-Fan habe irgendwann vor den Angreifern flüchten können. Die Tumulte waren aber nicht beendet. Im Gegenteil: «Es wurde weiter wie wild darauf los geprügelt und Leute wurden teilweise einfach auf die Strasse gestossen», sagt der St. Galler. Auch Böller seien durch die Luft geflogen. Für die meisten der Fussballfans war das zu viel: «Es brach Panik aus, ich hörte, wie die Leute vor Angst geschrien haben und weggerannt sind», schildert der Augenzeuge die Situation.

Keine Anzeigen eingegangen

Sein Bruder rief die Polizei an, die nur wenige Minuten später vor Ort für Ordnung sorgte und drei Serbien-Fans festnahm. Das bestätigt auch Alexander Hanselmann von der Stadtpolizei St. Gallen: «Die Personen wurden mit auf die Wache gebracht, wo sie kontrolliert wurden und ihre Personalien angeben mussten.» Danach habe man sie wieder laufen lassen. Anzeigen gegen die Schläger seien bis Sonntagnachmittag noch nicht eingegangen, heisst es bei der Kantonspolizei.

Polizei musste mehrmals ausrücken

Es war nicht der einzige Vorfall, bei dem die Stadtpolizei ausrücken musste. In einer Mitteilung schreibt sie, dass es in der Innenstadt und den Hauptverkehrsachsen zu Verkehrsproblemen kam. Aus Sicherheitsgründen musste zeitweise der Kern der Innenstadt für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Nach Mitternacht stürzte ein betrunkener Mann, der den Sieg der Nationalmannschaft ausgiebig gefeiert hatte, eine Treppe hinunter und zog dabei seinen Begleiter mit sich. Beide Personen mussten in ärztliche Obhut gebracht werden. Für die grosse Anzahl an feiernden Fans sei der Abend allerdings friedlich verlaufen.

Auch in anderen Schweizer Städten kam es rund um den Match zu Übergriffen und gewaltsamen Vorfällen, bei denen auch Serben-Fans Opfer von Attacken wurden. In Solothurn etwa wurde laut einem Leser-Reporter von Albanern eine Serbien-Fahne zerrissen.

(viv)