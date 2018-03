«Die Swisscom zeigt eine unglaubliche Arroganz»

Das Festnetz tot und Fernsehen und Surfen war auch nicht möglich, berichtet das «St. Galler Tagblatt». Keiner wusste warum ein ganzes Quartier in Romanshorn fast eine Woche offline war – erst am Dienstagnachmittag gab die Swisscom ihren Fehler zu.

Mehrfachstörung nicht sofort erkannt

Sie bestätigt, dass es beim Ausbau des Glasfasernetzes zu einer «fehlerhaften Umschaltung bei einem Verteilkasten» gekommen sei. Bei rund 70 Kunden am Maria-Stader-Weg und an der Schlossstrasse in Romanshorn sei deshalb Swisscom-TV, Internet und IP-Telefonie nicht verfügbar gewesen. Die Massnahmen zur Störungsbehebung würden seit Freitag vor Ort umgesetzt. «Aktuell überprüfen wir noch, ob alle Anschlüsse korrekt aufgeschaltet sind», so Sabrina Hubacher, Sprecherin der Swisscom auf Anfrage. Daher könne es sein, dass es immer noch Kunden gebe, die von der Störung betroffen sind.

«Leider haben wir die Störung nicht sofort als Mehrfachstörung erkannt, weil wir nur vereinzelte Kundenmeldungen erhalten haben», so Hubacher weiter. Zudem sei die interne Kommunikation nicht korrekt verlaufen.

Eine unglaubliche Arroganz

Für die Anwohner im Quartier kommt diese Fehlereinräumung etwa spät. Sie sind über das Verhalten der Swisscom erbost: «Wir wurden überhaupt nicht informiert», sagt Silvan Mumenthaler, Bewohner des betroffenen Quartiers. Der 49-Jährige beklagt diverse Probleme: «Wir können keine Mails lesen oder schreiben und überhaupt nichts im Internet nachschauen.»

Auch andere Anwohner sind entnervt: «Meine Frau konnte kein Home-Office machen», sagt ein Nachbar von Mumenthaler. Er habe mehrere Male mit dem Kundendienst telefoniert – erfolglos. Es sei einfach unglaublich arrogant, wie sich die Swisscom gegenüber ihm verhalten habe. Als Entschädigung habe man ihm eine Gutschreibung auf die kommende Rechnung angeboten. «Diese reicht aber wohl kaum für die Zugfahrten meiner Frau ins Büro, die sie deshalb machen musste», so der Mann weiter.

