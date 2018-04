«Die meisten Ostschweizer Moscheen sind radikal»

Kommenden Donnerstag entscheidet das Wiler Stadtparlament über die Einbürgerung von Bekim Alimi. Alimi ist nicht irgendein Einwohner, sondern Imam von Wil und Präsident des Dachverbands islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (Digo). Beobachter gingen bislang davon aus, dass seine Einbürgerung auf keinen allzu heftigen Widerstand stossen würde.

Salafist in Romanshorn

Doch nun hat sich die landesweit bekannte Menschenrechtsaktivistin Saïda Keller-Messahli in die Diskussion eingeschaltet. Sie erhebt massive Vorwürfe an die Adresse des Imams. «Alimi lässt zu, dass radikale Prediger in der Ostschweiz auftreten», sagt Keller-Messahli im Interview mit der «Ostschweiz am Sonntag». Als Beispiel nennt sie gegenüber der Zeitung etwa Gëzim Kelmendi, einen salafistischen Abgeordneten aus dem Kosovo, der in Romanshorn aufgetreten sei.

Von den 17 Moscheen in Alimis Zuständigkeitsgebiet sei die Mehrheit islamistisch. «Ich sage dies, weil ich weiss, dass dort ­regelmässig radikale Prediger verkehren», so Keller-Messahli. Alimi wirft sie falsches Spiel vor: Mit seinem Bekenntnis zu einem offenen, toleranten Islam manipuliere er die öffentliche Meinung, derweil schaue er der Radikalisierung in den einzelnen Moscheen tatenlos zu. Sie verweist überdies auf mehrere Videos, die Alimi mit bekannten salafistischen Predigern zeigten, etwa in Stuttgart oder Göteborg.

Rückendeckung von Fässler

Bekim Alimi weist die Vorwürfe entschieden zurück. «Die Behauptungen von Saida Keller-Messahli sind nicht nachvollziehbar», sagt er gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Von einem Einzelfall schliesse sie auf das Ganze. Die Aktivitäten des Digo seien mit den Behörden abgestimmt, es gebe etwa ein Seminar zur Bekämpfung der Radikalisierung oder Seminare zur Sensibilisierung der Jugend.

Schützenhilfe erhält Alimi von SP-Regierungsrat Fredy Fässler. Der St. Galler Sicherheitsdirektor spricht gegenüber dem Tagblatt von pauschalen und unbelegten Vorwürfen Keller-Messahlis. Und er dreht den Spiess gleich um: «Mein Eindruck verstärkt sich, dass sie sich radikalisiert hat», so Fässler.

(20 Minuten)