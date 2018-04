«Die ziehen den Tod eines Menschen ins Lächerliche»

Den Passanten am Romanshorner Hafen fiel am Ostersonntag ein Absperrband auf, das der Hafenmauer entlang gespannt war. Daneben ein Schild mit der Aufschrift «Am Dienstag, 3. April 2018 beginnen die Bauarbeiten zur Errichtung eines Sicherheitszauns entlang des Hafenbeckens (...).» Darunter eine Kontonummer, an die man spenden könne, und das Logo der Stadt Romanshorn.

Umfrage Ist ein Sicherheitszaun am Hafen Romanshorn nötig? Nein, finde ich nicht. Die Leute müssen einfach aufpassen.

Eher schon, sicher ist sicher.

Ja, unbedingt.

Weiss nicht.

Die letzten Ziffern verraten den Scherz

«Als ich das sah, dachte ich zuerst, es sei der Stadt wirklich ernst, und habe mich gefreut», sagt Silvan Mumenthaler aus Romanshorn gegenüber 20 Minuten. Es sei ihm und anderen Bewohnern der Stadt schon lange ein Anliegen, dass der Hafen durch eine Abschrankung sicherer würde, besonders seit dem tödlichen Vorfall Ende Januar. Ein Mann stürzte damals mit seinem Rollstuhl ins Hafenbecken und verstarb wenige Stunden später im Spital.

Rollstuhlfahrer Mumenthaler machte sich in der Folge für eine Abschrankung stark. Besonders Eltern und ältere Leute hätten sich damals seinem Anliegen angeschlossen, sagt der 49-Jährige. Bei den Behörden stiess er jedoch auf taube Ohren: «Eine Abschrankung ist aus Sicht der Stadt Romanshorn nicht sinnvoll und auch nicht wünschenswert», teilte diese mit.

Zu lesen, dass die Stadt nun doch einen Zaun errichten möchte, stimmte Mumenthaler deshalb zunächst freudig. «Doch dann habe ich die Kontonummer gesehen.» Die letzten Ziffern der Nummer verraten den Aprilscherz. «So eine Aktion finde ich unter aller Würde», so Mumenthaler weiter. Hier werde der Tod eines Menschen ins Lächerliche gezogen: «So etwas ist kein Aprilscherz.»

Duo als Urheber

«Diese Aktion ist nicht von uns», stellt Vize-Stadtpräsident Urs Oberholzer klar. Der Scherz überrasche ihn aber nicht, denn der Zaun sei ein grosses Thema in der Stadt. Oberholzer findet: «Humor ist immer heikel, doch sollte unsere Gesellschaft einen solchen Scherz ertragen können.»

Die Spur führt zur 1.-April-Gruppe, die in Romanshorn schon seit über zehn Jahren aktiv ist: «Wir haben uns die Aktion schon länger überlegt», so Gruppenmitglied Manuel Bilgeri. Wie immer sollte auch der diesjährige Scherz vor allem lustig sein: «Dennoch wollten wir auch zur Diskussion anregen.»

Es sei ihnen durchaus bewusst gewesen, dass die Aktion für Angehörige des Unfallopfers nicht so lustig sein könnte. Gemacht hätten sie es trotzdem: «Wenn wir immer darauf achten würden, ob es jemanden verletzt, könnten wir gar nichts mehr machen. Das ist eben ein gewisses Risiko, das wir eingehen», sagt Bilgeri. Ins Lächerliche ziehen hätten sie niemanden wollen. Die Aktion solle eher die Eigenverantwortung stärken.

(lad)