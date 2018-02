«Er hat die nötige Portion Wildsau im Blut»

«Es ist eine riesige Freude und gleichzeitig eine riesige Erleichterung», sagt Astrid Bischofberger, die Mutter des Silbermedaillengewinners, am Mittwoch gegenüber 20 Minuten. Sie sei froh, dass ihr Sohn alles gut überstanden habe. Sie feierte die Medaille mit rund 80 weiteren Freunden und Verwandten in der Cafe-Bar Houky in Oberegg AI, wo auch ein Public Viewing stattfand. Die Stimmung sei unbeschreiblich gewesen.

Umfrage Verfolgen Sie die Olympischen Spiele? Ja, auf jeden Fall.

Ja, aber nur wenn es für die Schweiz um etwas Wichtiges geht.

Nein, ich muss schlafen.

Nein, das interessiert mich nicht.

Die ganze Familie ist stolz auf den jungen Athleten: «Marc hat eine starke Saison geboten und deswegen haben wir ihm das voll zugetraut», sagt Bischofbergers Gotti, Vreni Fässler, voller Begeisterung. Vor allem emotional sei es gewesen. Deshalb sei es auch nicht schwierig gewesen, mitten in der Nacht aufzustehen: «Ich war schon Stunden vor Beginn des Public Viewing wach», so Valeria Fässler, Bischofbergers Cousine.

Marc Bischofberger holt Silber

Immer mit den Füssen am Boden geblieben

Bischofberger sei bereits als Kind aufgeweckt und aufgestellt gewesen. «Beim Skifahren hatte er zu Beginn bloss ein kleines Problem, er schaute anstatt nach vorne immer auf den Boden», erzählt sein Gotti. Deshalb habe ihm sein Vater damals eine Art Kartongestell gebaut, das ihn daran hinderte, nur auf seine Ski zu schauen. «Ich denke, das hat ihm geholfen, so einfach die Idee auch war», sagt sie weiter.

Nicht nur seine Familie, auch seine Schulfreunde in Oberegg feiern Bischofberger: «Ich freue mich für ihn, die Silbermedaille ist brandheiss», sagt sein Kumpel Oli. Bischofberger sei ein Skifahrer, der mit den Füssen immer auf dem Boden geblieben sei: «Das zeichnet ihn aus. Ausserdem hat er noch die nötige Portion Wildsau im Blut.»

Dass es nicht Gold für den Ostschweizer geworden ist, darüber sei man nicht enttäuscht: «An Olympischen Spielen kann man im Vorfeld sowieso nicht sicher mit etwas rechnen, deshalb sind wir überglücklich mit dieser Silbermedaille», so Marcs Cousin Michael Bischofberger. Und gefeiert wird in Oberegg noch den ganzen Tag.



Bischofberger feiert seine Silbermedaille.



(lad)