Kater Franklin wurde mit Feuerwerk beschossen

Raketen und Böller sind nicht die besten Freunde von Tieren. «Viele Haustiere rennen von zu Hause weg, weil sie Angst haben», erklärt Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Man habe allerdings heuer alle wieder gefunden. Des Weiteren komme es durch Feuerwerk immer wieder zu kleinen Bränden – so auch an diesem Silvester. Wie die Polizei mitteilte, fingen im Kanton St. Gallen und im Thurgau deswegen mehrere Bäume und Gebüsche Feuer. In Klosters GR sorgte eine Rakete , die in einer Dachuntersicht landete, sogar für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Laut der Kantonspolizei Graubünden mussten die 20 Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.