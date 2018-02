«Es lasten Unmengen an Schnee auf dem Körper»

«Für einen Lawinenhund ist die Ausbildung eigentlich wie ein Spiel», sagt Egon Beeler, ausgebildeter Lawinenhundeführer, am Sonntag gegenüber 20 Minuten. Auf sein Kommando fängt sein Hund Jamiro an zu suchen, danach geht er seiner Nase nach. «Sobald er irgendwo einen Geruch wahrnimmt, sei dies ein Gegenstand oder eine Person, dann zeigt er mir das mit Scharren an», erklärt Beeler. Man arbeite meist mit einem Ball oder einem Würstchen. Der Hund wisse ja nicht, wonach er genau suche, er suche einfach und wenn er etwas findet, erhält er den Ball oder das Würstchen zur Belohnung.

75 Jahre Hundewesen der Alpinen Rettung Schweiz



Der legendäre Barry gilt als Urbild des Rettungshundes gemeinhin. Bereits 1707 berichten erste schriftliche Aufzeichnungen von kräftigen Hunden, die von Augustinermönchen auf dem Hospiz des Grossen St. Bernhards gezüchtet wurden.



Barry lebte von 1800 bis 1812 auf dem Hospiz und war zweifellos der berühmteste aller Hunde, die je auf der Passhöhe den Rettungsdienst versahen. Er rettete angeblich über 40 Personen das Leben.



Ein Lawineneinsatz am Schilthorn im Winter 1937/38 gilt nachweislich als das entscheidende Ereignis für die Geburt der Idee, Hunde gezielt für die Verschüttetensuche auszubilden. Bei diesem Lawinenniedergang mit mehreren Verschütteten wurde schliesslich noch ein Student vermisst. Ein Niederlaufhund war der Rettungsmannschaft nachgelaufen und machte plötzlich durch sein heftiges Scharren im Schnee auf sich aufmerksam. Als die Suchmannschaft an dieser Stelle sondierte, fanden sie den Gesuchten, lebend!



Nach dem Krieg überliess die Armee das Lawinenhundewesen dem Schweizerischen Alpenclub (SAC). Seither betreibt er, heute die Stiftung Alpine Rettung Schweiz (ARS), als einzige Organisation die Ausbildung von einsatzfähigen Lawinenhunden und Lawinenhundeführern.



Für eine gute Ausbildung eines Lawinenhundes brauche es ein starkes Team mit einer guten Kameradschaft. «Einen Lawinenhund kann man nicht alleine ausbilden.»

Schäfer, Labrador, Border Collie

Grundsätzlich könne man alle Hunderassen zu Lawinensuchhunden ausbilden. Am meisten verbreitet seien jedoch Schäferhunde, Labradore oder Border Collies. Wie Ruedi Grob, Regionalverantwortlicher des Hundewesens der Alpinen Rettung Schweiz, erklärt, gebe es derzeit elf Lawinenhunde in der Ostschweiz. «Davon sind fünf einsatzfähig, die anderen befinden sich noch in der Ausbildung», so Grob.

Vor allem bei Einsätzen im Winter, wenn es um Verschüttete gehe, spiele die Zeit eine grosse Rolle. Doch die Hunde würden auch im Sommer im Gebirge zum Einsatz kommen. «Im Schnitt haben wir fünf Einsätze pro Jahr», sagt Grob.

So buddelt ein Lawinenhund im Schnee

«Auf einmal kracht es gegen die Schneewand»

Wie sich eine Verschüttete Person fühle, sei schwierig zu beschreiben. «Es lasten Unmengen an Schnee auf dem Körper», versucht Beeler zu erklären. Angenehm sei dies sicher nicht. Umso wichtiger sei die schnelle Bergung durch die Rettung: Anlässlich der 75 Jahre Hundewesen in der Alpinen Rettung Schweiz konnte man am Sonntag auf der Alp Sellamatt in Alt St. Johann erleben, wie ein solcher Einsatz mit Lawinenhunden abläuft. Und man konnte sich im Schnee vergraben und von einem Lawinenhund finden lassen.

«Es war sehr eng da, im Schnee eingebuddelt zu sein», erzählt Timon Kobelt (23) aus Wil. Dann auf einmal habe es gegen die Schneewand gekracht und der Hund sei am Scharren gewesen. «Es ist einfach faszinierend, wie schnell der Hund ein Loch gebuddelt hat und hineinstürmt», so der 23-Jährige weiter. Besonders cool sei es zu sehen, wie so ein Tier mit so viel Elan bei der Sache ist, um einen Menschen zu retten. Kobelt sei jedoch froh, handle es sich hier nur um eine Übung. Im Ernstfall habe man wohl noch viel mehr ein Gefühl der Einengung und der Hilflosigkeit.

(lad)