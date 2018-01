Fackelte ein Tierhasser ein ganzes Bienenvolk ab?

«Jemand muss das Feuer gelegt haben – eine andere Möglichkeit gibt es nicht», sagt Georg Tobler. Er ist der Besitzer des Bienenhauses, das am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr beim Hasenberg in Waldkirch SG brannte.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, bekämpfte eine Person, die in der Nähe des Bienenhauses arbeitet, den Brand mit zwei Feuerlöschern. Obwohl diese das Feuer noch vor dem Eintreffen der zuständigen Feuerwehr löschen konnte, ist der Schaden enorm. «Es ist ein ganzes Bienenvolk verbrannt», so Kapo-Sprecher Gian Andrea Rezzoli. Der materielle Schaden liegt bei rund 15'000 Franken.

War es ein Lausbubenstreich?

«Es ist extrem schlimm für mich», sagt Tobler. Er vermutet, dass der Täter vor dem Brand in das Häuschen eingebrochen waren. «Die Türe ist im Moment kaputt und lässt sich leider nicht mehr abschliessen», erklärt der 68-Jährige. Für ihn ist es auch finanziell ein grosser Verlust – das Bienenhaus war nicht versichert. «Ich bleibe wahrscheinlich auf dem ganzen Schaden sitzen», sagt er.

Auch ein Vorstandsmitglied eines Bienenzüchtervereines in der Ostschweiz bedauert das Unglück: «Es ist ein wahnsinnig trauriger Verlust. Bienen sind genauso Tiere wie Hunde und Katzen», sagt er. «Ein solches Unglück zerstört alles, woran man das ganze Jahr gearbeitet hat.» Obwohl die Brandursache derzeit noch unklar ist, geht auch er von gezielter Brandstiftung aus. «Es ist gut möglich, dass es sich dabei um einen Lausbubenstreich handelt, der schlimmer endete als er sollte.»

Kein Einzellfall

Es wäre nicht das erste Mal, dass Unbekannte mutwillig ganze Bienenvölker umbringen: Im letzten Jahr wurden im Thurgau acht Bienenstöcke kaputt geschlagen. Damals ging man davon aus, dass andere Imker die Stöcke absichtlich zerstört hatten. Ein solch drastisches Szenario schliesst der Bienen-Experte in diesem Fall aber aus – in letzter Zeit seien die Leute viel offener, was die Bienen anbelangt.





(viv)