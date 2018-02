Schrieben sie den besten Rocksong der Schweiz?

«Wichser ist das Schweizer Motherfucker. Es klingt derb und geht leicht von der Zunge», sagt Jack Stoiker, bürgerlich Daniel Mittag und auch bekannt als «Bob Dylan für Arme». Er und seine Punkband Knöppel aus St. Gallen haben das Schimpfwort zum Programm gemacht: Auf ihrer Platte «Hey Wichsers» kommt es in jedem einzelnen Stück vor. Das Lied «Prada» («Denn chaufi halt Prada ihr Wichsers... Fahr uf Milano i die schicke Boutique – denn isch fertig mit umeficke») hat nun beste Chancen, zum besten Schweizer Rocksong aller Zeiten gewählt zu werden.

Umfrage Mögen Sie den Humor von Jack Stoiker? Ja, schon immer

Weiss nicht

Nein, nicht mein Geschmack

Auf der Website des SRF, wo seit Montag ein Online-Voting stattfindet, lag das Lied am Mittwoch mit 21% Stimmanteil ganz vorn, knapp gefolgt von Eluveitie mit «Inis Mona». Knöppel lassen 39 Konkurrenten hinter sich, darunter Urgesteine wie Krokus, Gotthard und die Metal-Band Shakra. «Keine Ahnung, warum», wundert sich Jack Stoiker, der mit Liedern wie «Uf em Lintuech» (in dem es ums Masturbieren geht), zur Legende wurde und regelmässig am Openair St. Gallen auftritt. Er und seine Bandmitglieder hätten erst gar nichts von der Nomination gewusst.

«Prada ist ein geiles Statement»

Die Antwort kennt Dominic Dillier, Moderator der SRF-3-Radiosendung «Rock Special» und Veranstalter des Votings: «Wir wollten nur die richtig harten Rocksongs zur Wahl stellen», sagt er. Dabei hätten er und sein Team möglichst alle Stile der letzten 50 Jahre berücksichtigt. Als Knöppel vergangenen Oktober ihr Album rausbrachten, war Dillier sogleich begeistert und lud sie ins Studio ein. «Es kommt bei Knöppels Album ja in jedem Song irgend ein Wichser vor. Aber ‹Prada› ist – wie ich finde – ein hübsches Modestatement.» Einen Preis wird es für den Gewinner des Votings indes nicht geben: «Ruhm und Ehre sind Lohn genug», so der Moderator. Letztendlich sei die Frage nach dem besten Schweizer Rocksong auch Geschmackssache und das Ergebnis demnach auch nicht bierernst zu nehmen.

Stoiker und seine Bandkollegen feiern auch abseits des Votings Erfolge: Ihre Konzerte sind fast alle ausverkauft, auch ausserhalb der Ostschweiz. «Wenn wir gewinnen, dann für die Community, uns ist es eigentlich nicht so wichtig.» Trotzdem meint er: «Hey ihr Wichsers, stimmt für uns!»

Übrigens: Jack Stoiker wollte auch einmal am ESC-Songcontest teilnehmen. Der Song dafür war eher bluesig. «Das nächste Mal würde ich gerne mit einem Schlagersong mitmachen», verrät er. Der entsprechende Song sei fast fertig.

Das Voting läuft noch bis am Montag, 5. Februar um 17 Uhr.





(tso)