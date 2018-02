«Hitler an der Fasnacht ist voll daneben»

1300 Teilnehmer in 23 Guggen und 20 Umzugswagen waren am diesjährigen St. Galler Fasnachtumzug zu sehen. «Was in den 90er Jahren als Kinderumzug begonnen hat ist nun seit Jahren eine Tradition», sagt Pius Jud, Veranstalter des St. Galler Fasnachtsumzugs, am Sonntag gegenüber 20 Minuten. Rund 40'000 Leute verfolgten das Spektakel.

Umfrage Sind Sie ein Fasnachts-Fan? Ja, wichtigster Event im Jahr.

Ein wenig schon.

Eher nicht.

Nein, das ist sowieso nur ein Besäufnis.

Was ist Fasnacht?

«Rassistische Wagen wollen wir nicht»

Vor dem Hintergrund eines kontroversen Fasnachtswagens in Aadorf TG – eine Gruppe zeigte ertrinkende Flüchtlinge als Sujet – wurden die diesjährigen Teilnehmer genau unter die Lupe genommen. «Jede Gruppe musste uns ihr Motto im Voraus vorstellen. Wir überprüften, ob es grenzwertige oder provokante Sujets gab», so Jud. Am Tag selbst wurden die Wagen noch einmal kontrolliert. «Wenn eine rassistische Tafel oder ähnliches angebracht gewesen wäre, hätten wir diese abgenommen, denn wir wollen keine rassistischen Wagen», sagt Jud. Ein ganzer Wagen sei jedoch noch nie für den Umzug gesperrt worden.

Für einen Aufreger in diese Richtung sorgte ein Umzugswagen in Chur. Zu sehen war eine Trump-Figur, die den Hiltergruss machte. Dazu lief Musik von Rammstein und aus dem Hintern der Figur dampfte Rauch. «Die Schweiz sollte neutral sein und dieser Wagen war alles andere als neutral», sagt Phillip Barber zu seinem Video, das er am Samstag beim Umzug in Chur machte. Der 33-jährige Churer findet es schlecht, dass so etwas gezeigt wurde: «Als neutrale Schweiz sollten wir nicht gegen Amerika und Donald Trump sein.»



Ein Leser-Reporter filmt einen Trump-Umzugswagen in Chur. (Video: Phillip Barber)

Wo ist die Grenze?

Auch für die Besucher des St. Galler Fasnachtsumzugs gibt es durchaus Themen, die nicht an eine Fasnacht gehören. «Bei Themen, die im Zusammenhang mit schlimmen Ereignissen stehen, ist bei mir die Grenze erreicht», sagt Mimi Nadig aus Herisau. Dabei stimmt ihr auch Julian Newitsch aus Altstätten zu: «Wenn beispielsweise jemand als Hitler verkleidet ist, geht das gar nicht.» Es gebe schon oft primitive Themen. «Rassistische Sujets gehören ganz klar nicht an die Fasnacht», sagt eine Zuschauerin am Umzug.

«Hitler an der Fasnacht ist voll daneben»

Für die Fasnachtsgruppe aus Aadorf gab es wegen des Flüchtlings-Sujets harsche Kritik, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Während der Umzug unter dem Thema «Multikulti» stand, nahmen die Hülsnerbuben aus Dietschwil unter dem Motto «Asylparadies Schweiz» am Umzug teil. Vorne am Eingang des Wagens stand «Asylbar» und «Einwanderungsbehörde». Zudem waren auf den bemalten Blachen ein sinkendes Boot und schwarze Hände von Personen, die im Meer versinken, abgebildet.

(lad/viv)