«Ich bin nicht arrogant, es war mein Bruder»

Der Mann kann die Aufregung um den nachlässig parkierten Mercedes im Parkhaus von Media Markt nicht verstehen: «Mein Bruder ist aus London zu Besuch, da habe ich ihm rasch meinen Firmenwagen geliehen», sagt der 40-Jährige.

Natürlich würde sein Bruder korrekt parkieren wie alle anderen auch, versichert der Ostschweizer. «Doch als er wieder losfahren wollte, merkte er, dass er das Parkticket nicht entwertet hatte», erzählt der Mann. Also habe er das Auto stehen lassen, wo es gerade war, und sei rasch zum Automaten gegangen. «Das war eine Sache von wenigen Minuten.» Just in dem Moment muss Leser-Reporter René Zweifel sein Bild vom Mercedes geschossen haben, der gleich vier Parkplätze belegte.

Im übrigen seien weder er noch sein Bruder arrogant, versichert der Mercedes-Besitzer. «Auch ein Smart-Fahrer hätte so gehandelt», ist er überzeugt. Schliesslich sei das Parkhaus praktisch leer gewesen: «Mein Bruder hat niemandem den Platz weggenommen.»

(20 Minuten)