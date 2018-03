«Traust du dich, eine ganze Flasche Sriracha Hot Chili Sauce zu trinken?» Diese Herausforderung stellten Freunde dem 28-jährigen Oli am Wochenende.

Scharfe Sachen sei er sich überhaupt nicht gewöhnt und er habe auch keine Affinität dazu. «Wir waren völlig überdreht von der vorherigen Nacht im Ausgang, als die Idee entstand», so Oli. Wie es eben so sei, komme man nach dem Feiern nicht gerade auf die gescheitesten Ideen. Mit seinen Freunden sei er am Samstagmorgen im Pizza Storch – Takeaway & Kurier in Bischofszell TG gewesen: «Aus Jux forderten meine Freunde und der Restaurantbesitzer mich dazu auf, ein bisschen von der Sauce die Nase hochzuziehen.»

Danach hätten sie ihn gefragt, ob er sich auch traue, eine ganze 740-ml-Flasche der scharfen Sauce zu trinken. Sie würden ihm dafür 200 Franken geben. «Das liess ich mir nicht zwei Mal sagen», so der 28-Jährige.

«Ich spürte meine Hände nicht mehr»

Er sollte dies noch bereuen, denn die Wirkung war heftig: Er habe danach sehr stark geschwitzt: «Ich fühlte mich so, als ob jemand brennendes Benzin in mich geschüttet hätte.» Irgendwann habe er seine Hände nicht mehr richtig gespürt. «Ich war sehr froh, haben wir das in der Nähe der Thur gemacht, so konnte ich meinen Kopf danach gleich ins Wasser tauchen», erzählt Oli weiter. Wie im Video zu sehen ist, würgt der 28-Jährigen mehrmals und muss sich auch übergeben.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich brenne»

Laut Katharina Hofer, Oberärztin bei Tox Info Suisse, ist der Inhaltsstoff Capsaicin, der in allen Chili-Produkten vorkomme, für die Symptome verantwortlich. Primär löse der Konsum einer solchen Sauce eine extrem ausgeprägte Reizung aller Schleimhäute aus. «Die Lippen brennen, genauso wie der Mund, die Speiseröhre, der Magen und schlussendlich auch der Darm», so Hofer. Das Taubheitsgefühl in den Händen sei jedoch kein typisches Symptom. Kribbeln in den Händen könnte jedoch zu einer schmerzbedingten Hyperventilation passen.

«Allgemein ist es sehr unsinnig, so etwas zu machen, dennoch wird es im Rahmen von Wetten immer wieder getan», so die Oberärztin. Langzeitschäden gebe es für den Körper zwar keine, jedoch könnten heftige und krampfartige Bauchschmerzen auftreten.

Diese Schmerzen hatte auch Oli: «Die ganze darauffolgende Nacht spürte ich die Folgen noch. Ich ass viel Brot und trank Wasser.» Am nächsten Tag sei es ihm dann wieder besser gegangen. Nochmals machen würde er es bestimmt nicht – dennoch sei er stolz, hätten alle ihr Wort gehalten: «Ich habe die Wette bestanden und sie zahlten mir die 200 Franken.»



Sehen Sie hier die ganzen fünf Minuten. (Video: privat)

(lad)