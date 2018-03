«Ich wurde entlassen, weil ich Missstände aufdeckte»

«Arschlöcher, Wichser, Hurensöhne». So betitelte Kadermann G.L.* seine Mitarbeiter bei Spar. Nachrichten im Stil von: «Scheisse, Scheisse und nochmals Scheisse» verschärft mit Drohungen wie: «Zieht euch warm an! (...) Anscheinend geht es mit ‹Bittibättipolitik› ja nicht», stammen von M.H.*, einem anderen Kadermann bei Spar in St. Gallen. Auch frauenverachtende Sprüche und Schockbilder im Geschäftsmail waren in der Spar-Zentrale offenbar an der Tagesordnung.

Als ein Informant 20 Minuten 2016 darauf aufmerksam machte, kam der Fall ins Rollen. Spar wollte zunächst beschwichtigen: Die Geschäftsleitung habe von den Vorfällen nichts gewusst und distanziere sich ganz klar von dem in den E-Mails verwendeten Ton und Stil, hiess es. 20 Minuten weiss: Nicht nur der Informant, auch andere Mitarbeiter hatten sich schon länger wegen der Missstände an die Geschäftsleitung gewandt. Nach zahlreichen Medienberichten wurde G.L. schliesslich strafversetzt und ins Backoffice verschoben, M.H. musste ganz gehen. Wenig später wurde der Spar-CEO von den neuen Eigentümern abgesetzt. Ob wegen der Pöbel-Vorwürfe oder aus anderen Gründen, bleibt unbekannt.

Verfahren eingestellt

Der Ex-CEO als Privatperson und Spar reichten nach den Negativ-Berichten und internen Beschwerden die Strafanzeige wegen übler Nachrede und versuchter Nötigung ein. Das Verfahren wurde vor einigen Tagen eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft St. Gallen bestätigt: «Aufgrund nachträglicher Darlegungen des Beschuldigten wurde die Strafsache wegen übler Nachrede eingestellt. Auf den Vorwurf der Nötigung ist die Staatsanwaltschaft damals nicht eingetreten, weil der Straftatbestand eindeutig nicht erfüllt war», so Mediensprecher Roman Dobler auf Anfrage.

Nachdem der Informant bei Spar ausgetreten war, musste er beruflich schwere Konsequenzen tragen: «Man versucht mit allen Mitteln, mir das berufliche Fortkommen zu erschweren», so der Ex-Spar-Mitarbeiter. So kontaktiere der Ex-CEO von Spar immer mal wieder potentielle Arbeitgeber und verhindere durch seinen Einfluss, dass er eine Stelle erhalte.

Spar-CEO soll bei neuem Arbeitgeber angerufen haben

Doch auch als der Informant eine Stelle fand, soll es weitergegangen sein. 20 Minuten hat verlässliche Anhaltspunkte, dass der Ex-CEO den neuen Arbeitgeber des Informanten kontaktiert und gewarnt hat. Kurz darauf folgte im Januar 2018 die Kündigung, laut dem Informanten ohne Angaben von Gründen: «Nicht einmal der Arbeitslosenkasse hat mein Ex-Arbeitgeber Gründe genannt. Erst auf Nachhaken wurden fadenscheinige Gründe nachgeschoben.» Dabei habe er als Verkaufsleiter die besten Zahlen präsentieren können. «Ich wurde entlassen, weil ich bei Spar Missstände aufdeckte.» Denn er sagt: «Der Ex-CEO von Spar ist mit dem CEO dieser Firma befreundet.»

Angesprochen auf die Vorwürfe des Informanten gibt sein ehemaliger Arbeitgeber folgende Auskunft: Zu personalinternen Vorfällen nehme man keine Stellung. Spar und der Ex-CEO sagen gegenüber 20 Minuten, man weise die Vorwürfe entschieden zurück. Der Informant ist heute arbeitslos und hatte eine Strafanzeige am Hals.

* Namen der Redaktion bekannt

